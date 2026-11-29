La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, vota en el colegio electoral IES Goya de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha animado a la participación en estas elecciones generales para que los ciudadanos "salgan, voten, participen" y, sobre todo, que con su papeleta decidan el futuro que quieren para su país estos próximos cuatro años. "No quisiera saltarme las reglas del día de hoy, pero tengo pálpitos positivos y espero que esa movilización y esa campaña que hemos vivido durante todos estos días tenga un reflejo positivo en las votaciones del día de hoy".

Alegría ha subrayado que este domingo electoral es una jornada "muy importante" y ha insistido en que todos los ciudadanos, "especialmente los aragoneses y las aragonesas salgan y participen, porque cuanto mayor sea esa participación, mejor reflejo tendrá ese futuro Congreso de los Diputados del sentir del voto de la ciudadanía de nuestro país".

En declaraciones a los medios de comunicación, la líder de los socialistas aragoneses también ha confiado en que este domingo electoral se sea una "jornada tranquila y muy participativa".

De hecho, ha apostillado, seguramente son las elecciones generales, en las que es posible que hay la "mayor participación histórica". Ha reconocido que a primera hora de la mañana "siempre hay muchos nervios para ver qué va a pasar", pero ha recalcado que los "primero, lo más importante, de verdad, es esa participación, sobre todo que haya una participación histórica".

Alegría ha acudido muy puntual a su colegio electoral, a las 10.30 horas en el IES Goya, en la avenida del mismo nombre en Zaragoza, acompañada por cargos del PSOE. Tras saludar a los miembros de la mesa ha depositado sus dos papeletas que traía preparadas.

Posteriormente, a la entada del instituto Goya ha atendido a los medios de comunicación para agradecer, también, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los interventores y apoderados que "seguramente proporcionen una jornada tranquila donde la ciudadanía pueda participar masivamente".

DECIDIR EL FUTURO

"Es un día muy importante donde la gente de a pie, donde los ciudadanos y las ciudadanas van a elegir y decidir qué futuro quieren para su país los próximos cuatro años".

El resto de la jornada, Alegría ha comentado que seguirá la costumbre de las jornadas electorales de ir a barios barrios de la ciudad para saludar y estar con los apoderados e interventores del Partido Socialista. "Hoy lo haré solamente en la ciudad de Zaragoza, pero lo hago habitualmente en todas las campañas, en todas las jornadas electorales".

Asimismo, ha dicho que también es un día para "poder estar con la gente que está desde las nueve de la mañana en los distintos colegios electorales y trasladarle también mi cariño y mi reconocimiento por ese trabajo que también hacen en el día de hoy".