Archivo - Una embarcación que transporta a los pescadores rescatados de un barco pesquero que había volcado, en un puerto de la ciudad de Mokpo, en 2023. - NEWSIS / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han devuelto este viernes a Corea del Norte un barco pesquero norcoreano que se encontraba a la deriva, incluyendo seis de sus tripulantes, mientras que uno de ellos ha decidido quedarse en el vecino del sur, ha informado el Ministerio de Unificación surcoreano.

El traslado a Corea del Norte se ha realizado a través de la frontera marítima, donde otras embarcaciones estaban esperando al barco pesquero y a los seis tripulantes a bordo, repatriados por Seúl alegando motivos humanitarios.

Por su parte, el marinero restante será protegido en Corea del Sur como desertor en virtud de las leyes surcoreanas después de que transmitiera su voluntad de no regresar a Corea del Norte.

Según informa la agencia Yonhap, la operación se ha realizado mediante el Comando de Naciones Unidas, la fuerza multinacional presente en la península para que se cumpla el armisticio entre ambos países, dado que Seúl y Pyongyang no cuenta con canales de comunicación abiertos.

El barco pesquero en concreto se encontró a la deriva el pasado 3 de noviembre, cerca de la isla de Ulleungdo, unos 120 kilómetros al este de la península de Corea.