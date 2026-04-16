Alegría reprocha a Azcón su "parálisis selectiva" por concertar el Bachillerato pero no tomar medidas por la guerra

Archivo - La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS - Archivo

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha reprochado este jueves al Gobierno de Jorge Azcón que vive en una "parálisis permanente", que es en realidad una "parálisis selectiva", al entender que no está tomando medidas para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán en el sector agroalimentario, pero sí que ha impulsado otras medidas como la concertación del Bachillerato pese a estar en funciones.

Así lo ha manifestado Pilar Alegría durante una visita a la Feria Agroalimentaria de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), donde ha subrayado que este es uno de los sectores económicos más importantes de la Comunidad y una de los que más está notando las consecuencias de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, especialmente en lo relativo a los costes, los precios o la producción.

Ha recordado que el Gobierno de España puso en marcha "un escudo social" contra las consecuencias de la guerra, "que no contó con el apoyo del Partido Popular", por lo que ha pedido también al Ejecutivo autonómico que "arrime el hombro" y apoye al sector.

La secretaria general de los socialistas aragoneses ha reiterado que ya pusieron sobre la mesa hace unas semanas distintas medidas, que se están llevando a cabo en otras Comunidades Autónomas, mientras "en Aragón todavía no han encontrado un momento dentro de esa parálisis para poner en marcha medidas para apoyar al sector primario".

Como ejemplo ha citado ayudas para adquirir fertilizantes, que es uno de los principales problemas ahora mismo, para la siembra o créditos blandos para aportar liquidez a los profesionales del campo, unas medidas que ya se están tomando en Cataluña, Canarias, Murcia o Castilla y León, mientras el Gobierno en funciones de Azcón "todavía no ha encontrado un momento para preocuparse y estar al lado de un sector tan importante como el sector agrícola".

"Si, es un Gobierno en funciones y es un Gobierno que vive en una parálisis permanente, pero es una parálisis selectiva, porque han abandonado esa parálisis, por ejemplo, para poner en marcha la privatización de la educación en Aragón, para concertar el Bachillerato. Sin embargo, para apoyar al sector primario, ahí la parálisis es permanente", ha criticado.

En opinión de Alegría, lo que no se puede hacer cuando se está en funciones es "no trabajar y no dedicarte a resolver los problemas de los aragoneses".

Con respecto a la feria, ha felicitado a los casi 200 stands que van a estar estos días en La Almunia, en la que es la segunda edición de este evento, que es también "una muestra muy clara de la potencia del sector agro en Aragón, especialmente la agroalimentación".

En este sentido, la dirigente socialista ha asegurado que ha podido hablar con varios agricultores y empresarios y que le han trasladado su "preocupación" por la situación actual.