'La Alegría' riega Monzón de millones con un quinto premio: 156 series de un 94.273 "muy repartido" en la zona

Varias personas ven como los niños del Colegio de San Idefonso cantan los números premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraor - Eduardo Parra - Europa Press

MONZÓN (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

La Administración número 1 de Monzón, 'La Alegría', ha regado el municipio oscense de millones con un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad del 94.273, dotado con 60.000 euros a la serie. Tenían consignadas 156 series --9,3 millones--, aunque no se han vendido todos los décimos, pero están "muy repartidos" en la zona.

Una empleada de 'La Alegría', Sonia Carreras, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, la "felicidad" que han sentido al saber que habían entregado el premio. De hecho, es el primer año que venden boletos premiados en el Sorteo de Navidad, ha contado Carreras.

Ha considerado que el premio está "muy repartido" y corresponde a un número abonado de todo el año. Los agraciados son el Restaurante La Bruyxa, en Laspaúles; el Bar Trébol, en la localidad montisonense; en el Campo de Tiro; y en la empresa de maquinaria agrícola Serrat.

Los vecinos y agraciados ya se han acercado a la Administración número 1 de Monzón, en la calle San José de Calasanz, donde ya celebrarán la lluvia de millones que ha dejado el sorteo brindando con champán.

UNA SERIE EN ALCAÑIZ

Además de 156 series en Monzón, el 94.273 ha dejado premios en Torrejón de Ardoz, donde se han vendido 40 series una Administración de la calle Turín y una en el Centro Comercial Parque Corredor.

Alcañiz, en Teruel, ha sido el cuarto agraciado con este número. Allí se ha vendido una serie en la Administración número 1, ubicada en la calle Blasco.

El número 94.273 ha resultado agraciado con el sexto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. Fue cantado a las 12.23 horas en el octavo alambre de la séptima tabla por las niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso Adamis Sofía Román y Evelyn Maldonado.

Llegando casi al final de la tabla, cuando llevaban cerca de 20 minutos cantando, la pareja de pequeñas ha anunciado la aparición del sexto quinto en el octavo alambre.

Tal ha sido la emoción, que Adamis se marchaba hasta el centro del escenario del Teatro Real para compartirlo con el público sin antes depositar la bola en la mesa de Presidencia para su comprobación.