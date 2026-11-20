La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, durante su visita este viernes a Tarazona. - PSOE ARAGÓN

TARAZONA (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado este viernes desde Tarazona (Zaragoza) que el debate electoral celebrado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo permitió comprobar las diferencias entre los dos modelos de país: "Pedro "Sánchez tiene un proyecto para España frente a un Feijóo que solo tiene una obsesión: Pedro Sánchez", ha resumido.

"Por un lado vimos a un presidente del Gobierno sereno, constructivo y que tiene un proyecto claro para nuestro país, para España, frente a un candidato que simplemente se movió en el mismo escenario que se ha venido moviendo durante estos cuatro años, que es la crispación y la mentira", ha señalado Alegría.

La líder de los socialistas aragoneses ha destacado que el cara a cara permitió comprobar "ese modelo de la buena política, de las respuestas y de las soluciones que dio Pedro Sánchez frente al modelo de la mala educación que nos ha venido trasladando el Partido Popular durante toda la legislatura y también en el debate de ayer".

Alegría ha realizado estas declaraciones durante su visita a Tarazona acompañada por el número 3 de la candidatura José Antonio Remón. Una visita que se produce en el ecuador de la campaña electoral y que continuará esta tarde en Teruel con un acto en el que también participará el ministro de Hacienda, Arcadi España.

AMBIENTE "DE ILUSIÓN"

La secretaria general ha destacado el "ambiente de ilusión y movilización" que está encontrando durante sus visitas a los municipios aragoneses. "Cada día vamos comprobando y descubriendo en los distintos municipios las ganas, la ilusión y sobre todo esa importante movilización que estamos viendo en los distintos pueblos de Aragón", ha afirmado.

Alegría ha defendido que España es hoy mejor que hace ocho años gracias al esfuerzo de la ciudadanía y a las políticas desarrolladas por el Ejecutivo.

"Somos conscientes que si hoy España ha mejorado con respecto al año 2018, España será mucho mejor en el 2030 después de cuatro años más de Gobierno progresista", ha señalado.

La secretaria general del PSOE Aragón ha apelado a la movilización ciudadana de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha recordado que la participación ha sido determinante en diferentes procesos electorales.

En este sentido, ha mencionado la victoria de Lula en Brasil, la movilización de los demócratas frente a Donald Trump y las Elecciones Generales de 2023 en España como ejemplos de la importancia de la participación ciudadana.

"En el año 2023 la movilización de la gente de a pie, de la gente corriente consiguió que hayamos tenido cuatro años de Gobierno progresista", ha recordado.

Finalmente, ha insistido en que estas elecciones representan una elección entre seguir avanzando o retroceder en derechos y oportunidades.

"Queremos progresar, queremos avanzar y desde luego ningún país puede avanzar mirando al retrovisor, involucionando, que es la alternativa que nos plantean Feijóo y Abascal", ha concluido.