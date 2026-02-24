Alegría tilda de "ninguneo" y "falta de respeto" a los aragoneses que Génova tome las riendas de la negociación PP-Vox

La candidata del PSOE a la Presidencia al Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ofrece una rueda de prensa tras el cierre de la noche electoral, en la sede autonómica del PSOE, a 8 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha criticado este martes el anuncio de que Génova tomará las riendas de las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno en Aragón y Extremadura, que ha calificado como "un ninguneo y una falta de respeto que vamos a pagar todos los aragoneses".

En concreto, la vicesecretaria de Reneración Institucional de los 'populares', Cuca Gamarra, avanzó este lunes que la dirección del PP "participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón" y que lo hará "para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, también para velar por su coherencia".

"El mensaje es claro: Madrid decide, Aragón espera instrucciones", ha sentenciado Alegría en un mensaje publicado en la red social 'X' --antes 'Twitter'--.

En esta publicación, la dirigente socialista ha recordado que el presidente autonómico en funciones y candidato a la reelección, Jorge Azcón, "acató la orden de Feijóo de llevarnos a unas elecciones" y ha añadido que, ahora, el líder nacional del PP "dirige la negociación del Gobierno de Aragón y deja a Azcón sin mando".