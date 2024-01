Alejandro Nolasco (VOX) defiende un plan hidrológico para que el agua "llegue a todos los sitios" si hay excedentes

ZARAGOZA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de VOX, Alejandro Nolasco, ha defendido este miércoles la aprobación de un plan hidrológico para que el agua "llegue a todos los sitios, siempre que haya excedentes".

En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha dejado claro que comparte la posición expresada por la vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero (PP), a este respecto y ha hecho notar que el pacto de gobierno PP-VOX señala que "hay que proteger todos los recursos hídricos de Aragón".

"Nosotros vamos a dar agua siempre que haya excedentes en la cuenca, lo cual me parece obvio", ha continuado Nolasco, señalando que "hay agua que no estamos usando y primero tenemos que usarla en la cuenca, hay muchos agricultores en Aragón que ven cómo el agua pasa al lado de su parcela y no pueden usarla".

Nolasco ha enfatizado que no se trata de "desvestir a un santo para vestir a otro, sino simplemente que haya agua en todos los sitios".