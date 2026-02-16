La alerta naranja por la crecida del Ebro en Zaragoza estará vigente hasta el sábado y se desalojará Torre Urzáiz

1060529.1.260.149.20260216140629 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, sale del gabinete de crisis por la crecida del Ebro que ha obligado a activar la alerta naranja toda la semana - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado este lunes la alerta naranja por la crecida del río Ebro, que estará vigente, previsiblemente, hasta este sábado y el jueves, antes de que llegue el pico de la avenida, se desalojará la urbanización Torre Urzáiz, en el barrio rural de Movera, por su proximidad al cauce.

El crecimiento sostenido del río pasará de los 1.200 metros cúbicos actuales a los 1.620 metros cúbicos por segundo y el pico estará el jueves por la tarde, cuando se prevé llegar al máximo el caudal, pero todavía está lejos de una alerta roja que serían más de 1.800 metros cúbicos por segundo.

Hasta que se proceda al desalojo, un equipo de agentes de la Policía Local junto con los servicios sociales van a recorrer las zonas afectadas para informar de la situación, estudiar el desalojo y en función de las necesidades de desalojo se procederá también a buscar una solución de emergencia.

En principio se haría uso del pabellón pero se tienen que analizar previamente las necesidades en función de las personas que estuvieran afectadas. "Lo primero, hablar con cada uno de los residentes para poder conocer su situación y si necesitan un lugar de emergencia para estos días", ha indicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Si no hay ningún imprevisto, con todas las previsiones actuales y la información de que se dispone el cauce del Ebro se mantendría en esos niveles, ha comentado Chueca, quien ha presidido una reunión del gabinete de crisis en la que ha participado la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo; y representantes de los servicios municipales implicados, desde Bomberos y Protección Civil y Policía Local a Parques y Jardines, la Unidad Verde, Infraestructura, Acción Social o Barrios Rurales y que ha tenido lugar en el Parque de Bomberos 1 de la capital aragonesa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha informado de que se ha habilitado el procedimiento habitual contemplado en el Protocolo de Emergencias ante este tipo de crecidas que son cíclicas y se repiten cada ciertos años.

PRIMERA, PERO NO ÚLTIMA

Este año es la primera crecida, pero no va a ser la última porque con todas las borrascas anteriores y la nieve que ha caído habrá varias avenidas a lo largo de la primavera cuando se produzca al deshielo.

Entre los puntos "críticos" del Ebro que se han revisado el único en el que se va a proceder al desaloje es la urbanización Torre Urzáiz, que en su mayoría son viviendas de segunda residencia.

"A partir de los 1.400 metros cúbicos por segundo se tiene que desalojar a las familias que viven allí", ha comentado la alcaldesa para indicar que desde este fin de semana se trabaja con Protección Civil revisando el caudal y desde este lunes se ha puesto en marcha un equipo tanto de Policía Local, como de servicios sociales para avisar a todos los puntos críticos.

Estos puntos críticos, aunque no tengan tanta afección residencial, serán el Parque Deportivo Ebro, que también siempre se ve afectado, el parking de la Torre del Agua, el parking norte y algunas zonas de La Almozara.

Desde la Concejalía de Barrios Rurales, el Ayuntamiento ha avisado a los alcaldes de estos núcleos de población para que trasladen todas las necesidades e incidencias que registren, al mismo tiempo que se revisarán todos ellos, en especial Movera, Monzalbarba, Alfocea y Peñaflor.

En estas zonas "no va a haber más riesgo que una inundación", ha indicado la alcaldesa para confiar en que no haya ninguna intervención extraordinaria para lo que también están coordinados con la Confederación Hidrográfica del Ebro por si se tuviera que romper alguna mota ante una intervención extraordinaria.

La Policía Local controlará el acceso a los distintos senderos que discurren por las proximidades del Ebro y, junto a Bomberos y Protección Civil, vigilarán las riberas y llevarán a cabo labores informativas para evitar riesgos.

EVITAR RIESGOS

Natalia Chueca ha pedido a los ciudadanos que "tengan cuidado, que eviten riesgos y que por lo tanto que se quieren acercar a ver el río porque es verdad que está bonito, lo hagan con muchísima precaución desde los puentes y evitando riesgos".

También hay que evitar estacionar vehículos en las proximidades o en zonas que sean susceptibles de inundación por la crecida. Además, se pide respetar las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Protección Civil y "no sobrepasar, en ningún caso" las zonas que hayan sido acotadas, ha recalcado.

Asimismo, los servicios municipales están a disposición de otras Administraciones para las cuestiones que puedan requerir. El Ayuntamiento de Zaragoza irá modulando su plan de Protección Civil a lo largo de las próximas horas y días en función de la evolución de la crecida, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Aragón.

ALBERGUE MUNICIPAL

Hasta el sábado por la tarde permanecerá activa la alerta naranja para poder tener a todos los servicios municipales coordinados porque no solo atañe al Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Loca, sino a los servicios de Infraestructuras, Medioambiente y Servicios Sociales para la coordinación de los desalojos.

También, desde este domingo se revisan los puentes para movilizar a todas las personas sin hogar que "sabemos que lamentablemente hay algunas chabolas en esas zonas".

Los servicios sociales se ha desplazado a estos puntos para informarles y trasladarlos al albergue municipal, donde hay plazas disponibles y "por lo tanto no hay un problema ahora mismo de falta de camas para dormir bajo techo", ha asegurado.

"Bien sea por una circunstancia como las personas sin hogar o bien sea por una emergencia que, puntualmente, tienen que salir de sus hogares, van a tener una solución por parte del Ayuntamiento de Zaragoza", ha subrayado Chueca.