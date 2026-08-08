Alerta roja por peligro de incendios forestales en buena parte de la comunidad aragonesa

Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha establecido para este sábado, día 8 de agosto, Nivel de Alerta Rojo por Peligro de Incendios Forestales en un total de 17 zonas de la Comunidad: Depresión del Jalón, Javalambre, Jiloca-Gallocanta, Moncayo y Aranda, Montes Universales, Muelas del Ebro-Alcubierre, Muelas del Ebro Valmadrid, Muelas del Ebro-Zuera, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Rodeno, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur y Turia.

El resto de la Comunidad se mantiene en niveles similares a los de ayer, alerta naranja salvo en zonas concretas del Pirineo y el este de Teruel. Para el día de hoy podrían darse incendios de alta intensidad en todo el territorio.

Los principales factores de propagación serían el viento, además de la topografía, sin descartar puntualmente algún comportamiento convectivo. Se podrían dar chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañadas de fuertes rachas de viento.