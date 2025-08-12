Alerta roja por peligro de incendios forestales en casi todo el territorio aragonés

ZARAGOZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para hoy, martes 12 de agosto, hasta 23 zonas en nivel de alerta rojo por peligro de incendios forestales: Puertos de Beceite, Bajo Ebro Forestal, Valle del Ebro Agrícola, Turia, Somontano Sur, Sierras Ibéricas Centrales, Jiloca-Gallocanta, Depresión del Jalón, Muelas del Ebro (Alcubierre, Valmadrid y Zuera), Maestrazgo, Mijares, Montes Universales, Rodeno, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Moncayo y Aranda.

El nivel rojo se extiende por un total de 698 municipios abarcando casi todo el territorio aragonés, salvo en zonas concretas del Pirineo y el sudeste de la provincia de Teruel donde se mantiene el nivel naranja. En general, se pueden esperar incendios de superficie de intensidad media-alta cuyo principal factor de propagación sería el viento y la topografía.

Además, se dan condiciones de disponibilidad muy alta o total de combustible prácticamente en toda la comunidad autónoma. Se esperan tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico y el Pirineo lo que podría aumentar las rachas de viento.