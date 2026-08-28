La alerta roja por riesgo de incendios forestales afecta a cuatro zonas este viernes en Aragón

Nivel de alerta por riesgo de incendios forestales en Aragón para el 28 de agosto de 2026. - INFOAR

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales (Napif) señala para este viernes, 28 de agosto, cuatro zonas en alerta roja por riesgo muy alto de incendios forestales en Aragón, una menos que el día anterior.

Según este índice que elabora a diario la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno autonómico, las zonas aragonesas con alerta roja son Bajo Ebro Forestal, Muela de Valmadrid, Somontano Oriental y Somontano Sur.

Como indica el NAPIF, hoy se espera viento flojo de componente oeste, disminuyendo a viento flojo de dirección variable al final del día.

PROHIBICIONES

El Gobierno de Aragón recuerda que la Alerta Roja por Peligro de Incendios Forestales implica prohibiciones y limitaciones, con el fin de extremar la prevención y evitar la generación de incendios.

Así, está prohibido encender fuego en espacios abiertos y se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos. También, encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello, así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales.

Asimismo, arrojar o abandonar objetos en combustión, y se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas, con excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, del uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas y las labores de cosecha y empacado de cereal.

En el supuesto de que estas labores se ubiquen a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada y arbustiva superior a las 100 hectáreas, deben realizarse fuera de la franja horaria comprendida entre las 14.00 y 18.00 horas adoptándose las medidas de precaución que se estimen necesarias y, en todo caso, deberán garantizar el acceso rápido a la intervención de, al menos, un equipo con impulsión de agua de capacidad mínima de 1.000 litros o de un tractor provisto con apero de labranza tipo grada o similar de modo que pueda abordarse la extinción en caso de incendio.

Otra excepción es utilizar maquinaria agrícola para la siega o recogida de cultivos forrajeros en verde, así como el resto de labores agrícolas habituales de mantenimiento de cultivos distintas a la contemplada en el apartado anterior.

Por último, se permiten las actuaciones de reparación urgente para el restablecimiento de servicios básicos en las condiciones fijadas en la Orden AGM/681/2023.