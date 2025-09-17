Alfambra (Teruel) estrena su nueva casa de infancia con cinco niños

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, inaugura la casa de infancia de Alfambra (Teruel). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALFAMBRA (TERUEL), 17 (EUROPA PRESS)

La localidad turolense de Alfambra ha inaugurado este miércoles su nueva casa de infancia, que acaba de comenzar a prestar servicio con cinco niños menores de 3 años.

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, y la directora general de Familia, Infancia y Natalidad, Eva Fortea, han acompañado al alcalde de Alfambra, José Manuel Monferrer, a la inauguración.

Esta es una de las casas de infancia que accedió en 2024 a la primera convocatoria de ayudas para estos recursos de conciliación, diseñados para facilitar una atención integral y personalizada a niños de 0 a 3 años que residen en pequeños municipios, ha informado el Gobierno de Aragón.

En concreto el Ayuntamiento recibió 70.000 euros de subvención: 27.403,87 euros para financiar la prestación del servicio y otros 42.596,13 euros para la inversión en las obras de adecuación de la casa de infancia y el equipamiento de la casa.

Las casas de infancia puestas en marcha hasta la fecha, ha indicado la consejera Susín, se han demostrado como una "solución innovadora, adaptada y adaptable al territorio aragonés", diseñada para dar respuestas a las necesidades del medio rural.

Además ha destacado que estos recursos se han convertido en "un servicio fundamental para que las familias puedan conciliar" y mantener un equilibrio en su vida personal, familiar y laboral, una cuestión especialmente relevante en pequeños núcleos rurales.

"Las casas de infancia proporcionan un entorno seguro, acogedor, próximo y personalizado", ha remarcado, y con ello responden de forma eficaz a las demandas de conciliación de las familias.

CASAS DE INFANCIA IMPULSADAS

Al amparo de la anterior convocatoria, se han impulsado 14 casas de infancia en municipios de las tres provincias: siete en Huesca --Abiego, Berbegal, Castillonroy, El Grado, Fanlo, Isábena y Naval--, seis en Teruel --además de la de Alfambra, también las de Aliaga, Báguena, Escorihuela, Linares de Mora y Monforte de Moyuela-- y una en la provincia de Zaragoza --Munébrega--.

Fortea ha explicado que estos recursos no sólo cubren las "necesidades básicas de alimentación, higiene y descanso" de los menores, sino que también "contribuyen a su desarrollo físico, motor, afectivo, intelectual y social" y la ratio establecida es de una persona cuidadora por cada cinco niños.

A ello ha sumado que tienen un impacto directo en su entorno al "promover la creación de empleo local, especialmente entre mujeres, y colaborar con ello al asentamiento de población".

SEGUNDA CONVOCATORIA

A la segunda convocatoria de subvenciones para casas de infancia, que se cerró el pasado 8 de septiembre, han presentado solicitudes 24 municipios y desde la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad han indicado que están en pleno proceso de valoración y subsanación de la documentación. La previsión es que la resolución llegue a finales de este mismo año.

Tendrán preferencia en la convocatoria las zonas que no dispongan de ningún otro recurso de atención a la infancia en la mencionada franja de edad, de 0 a 3 años.

Una vez en funcionamiento, pueden solicitar plaza en las casas de infancia las familias que acrediten como residencia o lugar de trabajo el municipio donde éstas se encuentran, también en el caso de vivir o trabajar en municipios contiguos o próximos.

La paulatina puesta en marcha de estas casas de infancia responde al compromiso con la conciliación y corresponsabilidad de las familias por parte del Gobierno de Aragón y conlleva una inversión que alcanzará los 5 millones hasta 2027.

Con esta línea de ayudas se sostendrá esta red de recursos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y se asegurará en todo momento que el servicio y la atención a los niños y niñas cumplan con estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad.

El presupuesto total de la convocatoria de subvenciones para casas de infancia en 2025 ha sido de 1.074.602,08 euros, destinados a financiar la puesta en marcha y el mantenimiento de estas infraestructuras, tanto en cuanto a las inversiones para acondicionar los espacios como en el gasto en personal.

El importe se ha minorado un 18,87% --250.000 euros menos-- por el recorte de la aportación del Plan Corresponsables, dependiente del Ministerio de Igualdad, que ha pasado de destinar 400.000 euros en 2024 a 150.000 euros en 2025 al establecer la cofinanciación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que Aragón rechaza.

Por otra parte, los fondos aportados por el Gobierno de Aragón a las casas de infancia se mantienen respecto a 2024 y ascienden a 924.602,08 euros.