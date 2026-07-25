La alfombra floral de Ponteareas (Pontevedra) volverá a engalanar la plaza del Pilar el próximo 12 de octubre

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a la derecha, junto a la consejera municipal de Cultura y Turismo, Sara Fernández, a la izquierda, y, al fondo, de blanco y rojo, la ahora vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, el pasado 12 de octubre. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gran alfombra floral de Ponteareas volverá a formar parte este año de la celebración de las Fiestas del Pilar, en concreto de la Ofrenda de Flores. Tras la experiencia de 2025, la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi regresará a Zaragoza el próximo 12 de octubre para elaborar una nueva obra de arte efímero que estará dedicada al Año Santo Jacobeo 2027.

La composición tendrá una superficie de 70 metros cuadrados y será realizada íntegramente con flores y materiales naturales. Un equipo formado por 24 alfombristas comenzará los trabajos durante la madrugada del propio 12 de octubre para que la obra esté terminada antes del inicio de los actos centrales de la jornada y pueda recibir el paso de la tradicional procesión pontifical de la Virgen del Pilar.

La alfombra volverá así a incorporar a la celebración uno de los elementos más representativos del patrimonio cultural de Ponteareas, localidad pontevedresa convertida en un referente nacional e internacional del arte floral. En 2025, la asociación ya elaboró en la plaza del Pilar una composición circular de aproximadamente ocho metros de diámetro que se integró en los actos del 12 de octubre.

La creación de este año tendrá un marcado carácter simbólico y representará la unión entre Galicia y Aragón a través de dos de las celebraciones religiosas y culturales más relevantes de España: la devoción a la Virgen del Pilar y el Camino de Santiago, que celebrará en 2027 un nuevo Año Santo Jacobeo.

Ambas tradiciones están vinculadas por el relato de la aparición de la Virgen al apóstol Santiago a orillas del Ebro. La alfombra trasladará esta conexión histórica y espiritual al lenguaje de las flores, reforzando los lazos culturales entre ambos territorios y sumando un nuevo atractivo artístico a una de las jornadas más emblemáticas y multitudinarias de las Fiestas del Pilar.

La participación en Zaragoza se produce después de que los alfombristas de Ponteareas elaboraran el pasado 7 de junio en Madrid una de sus creaciones con motivo de la visita a España del papa León XIV. Esta intervención permitió mostrar ante miles de personas una tradición centenaria que ha llevado el nombre de Ponteareas y de Galicia a importantes acontecimientos de carácter cultural y religioso.

UNA TRADICIÓN CENTENARIA

El Corpus Christi de Ponteareas está declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural del patrimonio inmaterial de Galicia. Cada año, vecinos, asociaciones y colectivos transforman más de un kilómetro de calles y plazas de la localidad en un gran tapiz vegetal elaborado de manera artesanal.

La tradición de las alfombras florales atraviesa, además, un momento de especial proyección internacional. España participa, junto con Bélgica, Italia, Malta y México, en la candidatura de "La tradición de la creación de alfombras florales y composiciones festivas con materiales naturales" para su posible incorporación a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Con su regreso a Zaragoza, los alfombristas de Ponteareas volverán a situar el arte floral gallego en el centro de las Fiestas del Pilar, uniendo dos territorios y dos símbolos universales como la Virgen del Pilar y el Camino de Santiago.