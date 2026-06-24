El alicantino Manuel Vidal Maestro gana el LXV Premio Amantes de Teruel de Poesía

TERUEL 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alicantino Manuel Vidal Maestro, vecino de Elda, ha ganado el Premio 'Amantes de Teruel' al mejor Libro de Poemas del LXV Certamen Internacional de Poesía de la ciudad, con su libro titulado, 'Donde el frío permanece'.

Así lo ha considerado el jurado designado por el Ayuntamiento de Teruel tras una deliberación y análisis de las composiciones presentadas. El premio, dotado con 1.900 euros, se entregará en el acto institucional que con motivo del inicio de las Fiestas del Ángel, se celebrará el viernes 3 de julio a las 19.30 horas en la Iglesia de San Pedro de la capital.

Además, el jurado ha concedido el Premio 'Flor natural', dotado con 1.600 euros, al poema de amor titulado 'Geografía del silencio', de María José Martínez Gallego, de Santo Ángel (Murcia).

El premio al mejor soneto sobre los Amantes de Teruel, dotado con 1.300 euros, ha sido para 'La herencia', de Ismael Pérez de Pedro, de Viladecans (Barcelona).

El Premio Poesía Joven al mejor poema de autor menor de 21 años, dotado con 900 euros, es para el poema titulado, 'La forma incompleta del amor', de Nicole Zanabria Maman, de L'Hospilalet de Llobregat, (Barcelona).

Este año se han recibido 520 trabajos, procedentes de distintos puntos de España, Europa y de América del Sur. De este último continente se han recibido 23 de Argentina, 19 de Colombia, 9 de Chile y 3 de Brasil. Por franja de edades, los más numerosos son los escritos por poetas de entre 46 y 60 años y por sexos, el 65% son firmados por hombres y el 35% por mujeres.