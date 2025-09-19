La Aljafería, escenario de una degustación de tapas goyescas porque "la cultura y el buen comer van de la mano"

Tapas inspiradas en obras del pintor Francisco de Goya, elaboradas dentro del ciclo 'La tapa entra en palacio' y degustadas en La Aljafería. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patio de armas del Palacio de La Aljafería ha acogido esta tarde una degustación de tapas inspiradas en obras del pintor Francisco de Goya, del que la sede de las Cortes de Aragón acoge una exposición desde hace nueve meses. "La cultura y el buen comer van de la mano", ha afirmado la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, en la presentación previa de estos productos elaborados.

Fernández ha indicado, en este acto del ciclo 'La tapa entra en palacio', que "este evento nació de la mano de la exposición de Goya, que está siendo todo un éxito", añadiendo: "La culpa la tiene mi gabinete, que lleva nueve meses preparando este evento con muchas reuniones".

Ha agradecido la colaboración de las Cortes de Aragón con Cafés y Bares, así como el esfuerzo de los cocineros, ha celebrado la presencia de Sergio Ortiz y ha afirmado en relación a la gastronomía aragonesa: "No tenemos nada que envidiar a nadie".

El secretario de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Juan Barbacil, ha recordado que en 1987 se puso en marcha la primera campaña de promoción genérica de los alimentos de Aragón bajo el lema 'Alimentos de Aragón, los nuestros', que se prolongó hasta 1992, cuando comenzó la campaña 'La fiesta de la calidad', y "a partir de ahí se han hecho muchas campañas", destacando la de 'Aragón, Alimentos nobles', que resaltaba "la calidad, la autenticidad y los valores intrínsecos de los productos aragoneses".

Le siguió 'Comparte el secreto' y ahora 'Aragón, sabor de verdad', la campaña de 2025, que "busca reforzar la sostenibilidad y la calidad de los alimentos adaptándose a las nuevas demandas de los consumidores", ha dicho.

Barbacil ha considerado que "las tapas son un pilar fundamental de la comida y la vida social, son embajadoras gastronómicas ya que han trascendido fronteras fuera de España", poniendo de relieve su popularidad. Ha comentado que Zaragoza fue la primera ciudad española donde se celebró, hace 32 años, el primer concurso de tapas, alcanzando en 2025 la 31 edición, ya que en 2020 no se realizó por la pandemia.

El secretario de la Academia Aragonesa de la Gastronomía ha indicado que "Goya no pintó muchas obras gastronómicas" y que se conocen diez bodegones actualmente en museos extranjeros, como 'El pavo pelado', en Munich (Alemania), 'Las doras', en París (Francia) y 'La liebre', en Nueva York.

"Lo pinta porque le mandan a Zaragoza para que vea los desastres de la guerra, le entra una congoja tremenda y pinta bodegones muertos". Precisamente, nueve cocineros aragoneses han elaborado sendas tapas inspiradas en obras del pintor de Fuendetodos.

La directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuéllar, ha asegurado que "Aragón es agricultura, ganadería y alimentación", un sector "estratégico" y que "sostiene a miles de familias"

"Aragón es una tierra donde cada fruta, carne y verdura lleva detrás el trabajo de agricultores, ganaderos y cooperativas, que trabajan sin descanso", ha expuesto Cuéllar, apuntando que la Comunidad Autónoma cuenta con más de 25 figuras de calidad diferenciada, entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegicas, como las del jamón de Teruel, el melocotón de Calanda y la cebolla de Fuentes de Ebro, con más de 200 productos de calidad reconocida "que se exportan a todo el mundo"

Ha recordado que este viernes se celebra el Día Mundial del Aperitivo, también el Día Internacional de la Garnacha, de ahí la presencia en el evento del alcalde de Cariñena (Zaragoza) y diputado autonómico, Sergio Ortiz. El Gobierno de Aragón quiere que los aragoneses sean "los mejores embajadoresde los alimentos, que van unidos a momentos de fiesta y celebración".

En representación de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de la provincia de Zaragoza, David Sariñena ha señalado que los cocineros de Zaragoza "tienen talento, ilusión y buen hacer", coincidiendo con Fernández en que "hay dos activos que siempre tienen que ir de la mano: la gastronomía y la cultura". Los alimentos de Aragón están presentes en todas las tapas.

TAPAS

El cocinero Víctor Vallejo, de El Basho Café, de Zaragoza, ha presentado la tapa inspirada en 'La gloria' un fresco ubicado en la basílica del Pilar, basado en un minisandwich de corzo con gelé devino y láminas doradas; María Jesús Callén, de Flash Aragón, de la capital aragonesa, ha interpretado 'Dos viejos comiendo sopas', donde Goya pintó a dos ancianos comiendo en una cazuela. Se trata de una cazuelita hecha a base de puré de patata rellena con pollo escabechado, gel de oliva y melocotón de Calanda.

Desde 'La doris', también de Zaragoza, Nila Atienza ha llevado a la cocina 'Duelo a garrotazos', donde "Goya proyecta la tozudez y el carácter recio de su Aragón natal: Se podría decir que Goya pintó Aragón y el ternasco lo pinta cada día con su sabor". La tapa es un brioche lleno de ternasco a la chilindrón.

Patricia Sánchez, del establecimiento zaragozano 'Siete golpes' ha utilizado a 'El aquelarre' para crear una tapa con oliva de Aragón, crema de cebolla de Fuentes, escamas de cecina de cabra y brotes verdes de vid, también tomate.

'Neptuno devorando a sus hijos' se asignó a Juan José Vallespín y la vietnamita Huon Fan, de Gastro Nolasco, que han elaborado una lámina de pan negro al carbón con ternasco, cebolla de Fuentes, humus y una reducción de vino tinto.

También ha intervenido David Fernández, del restaurante 'Gratal', de Ejea de los Caballeros, con 'Aníbal vencedor', un queso cremoso de Radiquero y de tono gris con oliva, aceite de oliva y relleno de violetas y rosas.

El establecimiento ganador del premio al mejor torrezno del mundo 2024, 'Café Chicago', de Zaragoza, ha presentado 'La maja vestida' y su cocinero, José María Calvo, ha explicado que se trata de una pechuga de codorniz confitada a baja temperatura sobre pan de maíz frito, con polvo de almendra tostada, uvas de garnacha y brotes florales: "La elegancia de una mujer en reposo y la belleza contenida en los detalles".

También ha participado la cocinera Victoria, de Serunión, con una tapa que evoca las pinturas negras de Goya, con una hamburguesa de ternasco, manzana lacada, piquillo, queso de oveja y pan negro.

Por último, Luis Vicente, de 'El escondite', ha dado a conocer la tapa basada en 'La maja desnuda', proclamando: "Para maja la borraja". La tapa incluye germinados de borraja con garnacha blanca, almendra y miel.