Allué (PP) acusa a Pueyo de someter a CHA al nacionalismo radical de Puyalón

La portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, Elena Allué. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en las Cortes, Elena Allué, ha acusado al portavoz parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) y líder de esta formación, de someterla al nacionalismo radical de extrema izquierda que es lo que defiende Puyalón de Cuchas con quien han firmado un acuerdo de integración. "Ese acuerdo pone negro sobre blanco la realidad. El señor Pueyo ha decidido llevar a CHA por la vía más radical del nacionalismo".

Ha continuado diciendo que "esa facción integrada ahora ya en la CHA del señor Pueyo apuesta por la independencia y la soberanía nacional de Aragón. Un nacionalismo radical, arcaico y fuera de la realidad de nuestra Comunidad Autónoma que supone, sin lugar a duda, un retroceso".

La parlamentaria del PP ha recordado que Puyalón de Cuchas ha ido en coalición con Bildu, apoyando a la extrema izquierda abertzale y violenta. "Parece que el giro radical que el señor Pueyo quiere dar a CHA le lleva a abrazar a los herederos de ETA, precisamente la misma semana en que se conmemora el 29 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, con todo lo que este execrable crimen representó y representa".

Allué ha expuesto que "por si esto no fuera suficiente, los nuevos integrantes de CHA, esos amigos a los que abraza el señor Pueyo, están en contra del progreso de nuestra Comunidad Autónoma, de nuestro desarrollo económico y social; y el señor Pueyo sigue sus dictados al pie de la letra desde el minuto uno, lo vimos ayer con esa rueda de prensa hiperbólica atacando la implantación de centros de datos y exigiendo cargas impositivas para todo lo que no les gusta, ni a Puyalón, ni a al señor Pueyo".

Para la portavoz adjunta del PP dar carta de naturaleza y normalidad a una marca como Puyalón es una irresponsabilidad y un retroceso democrático injustificable, "por mucho que el señor Pueyo esté buscando reforzar su exiguo poder orgánico, quizá esté buscando tapar la fractura de su partido que se demuestra en que el propio Pueyo salió elegido con poco más del 60 por ciento de los votos. Su debilidad interna no justica que se introduzca en la política a los círculos más radicales de la izquierda aragonesa".

Para Elena Allué, "el señor Pueyo, el mismo al que se le llena la boca acusándonos a todos día sí y día también de fascistas, de extrema derecha, hoy se arroja a los brazos de una izquierda extrema, radical, rancia y que se ha sentido más cómoda con los filoetarras que con el progreso de Aragón".

La diputada popular ha asegurado que Allué la coherencia y la credibilidad de Pueyo no puede estar ya más deteriorada, "apoya sin fisuras al PSOE sanchista acorralado por la corrupción, Ábalos, Koldo y el hermano de Pedro Sánchez condenados; medio PSOE imputado en causas gravísimas, y Pueyo comprometido con ese socialismo sanchista y ahora, por su fuera poco, se arroja a los brazos de un falso nacionalismo, el de Puyalón, que solo significa retroceso y radicalidad exacerbada".