Alós (PP) critica la visita a Huesca de la directora de la Guardia Civil, investigada por Pedraz: "Es una vergüenza"

Archivo - La popular Ana Alós. - EUROPA PRESS. - Archivo

HUESCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Huesca ha lamentado profundamente que la directora general de la Guardia Civil haya escogido Candanchú (Huesca) para protagonizar su primer acto institucional tras su imputación judicial. La diputada nacional por Huesca, Ana Alós, ha calificado la situación de "profundamente vergonzosa" y ha criticado que el Gobierno de España "pretenda normalizar una situación que deteriora la imagen de las instituciones y de la propia Guardia Civil".

"Es una vergüenza que una persona investigada judicialmente represente al Gobierno de España en un acto institucional en nuestra provincia. Huesca no merece que se le asocie a la corrupción del Gobierno para intentar transmitir una falsa normalidad cuando existen responsabilidades políticas evidentes", ha señalado Ana Alós.

Mercedes González, citada a declarar el próximo 16 de julio junto a su número 2 dentro del 'caso Leire' por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, presidió este viernes la entrega de diplomas acreditativos del XXXVIII Curso de Especialista en Montaña, superado en esta ocasión por nueve guardias civiles y dos extranjeros provenientes de la Gendarmería Nacional de Portugal y del Cuerpo de Policía de Andorra.

La diputada popular ha subrayado que la Guardia Civil es una de las instituciones más respetadas y valoradas por los españoles y ha defendido que "sus hombres y mujeres merecen estar representados por responsables públicos que no generen dudas sobre la ejemplaridad que debe presidir el ejercicio de cualquier cargo público".

"El prestigio de la Guardia Civil está muy por encima de quienes ocupan temporalmente responsabilidades políticas. Precisamente por respeto a los miles de guardias civiles que sirven con profesionalidad y vocación, el Gobierno debería actuar con mayor responsabilidad y evitar situaciones que empañan la imagen de la institución", ha añadido.

Desde el Partido Popular de Huesca consideran que la presencia de la directora general en Candanchú "es un nuevo ejemplo de la falta de sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez con las instituciones" y reclaman que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan.