Viajeros en Huesca afectados por una nueva incidencia en un tren AVE. - PP ARAGÓN

HUESCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular al Congreso por la provincia de Huesca, Ana Alós, ha denunciado una nueva incidencia en el servicio de alta velocidad de la capital oscense, cuyo tren de las 8.05 horas no ha conseguido arrancar esta mañana. Alrededor de 80 viajeros han tenido que esperar más de una hora para iniciar su desplazamiento en autobús hacia Zaragoza.

"Lo sucedido esta mañana vuelve a poner de manifiesto los problemas que sufren los altoaragoneses en sus comunicaciones ferroviarias. Estamos hablando de personas que tienen compromisos profesionales, citas médicas o conexiones con otros medios de transporte", ha señalado Alós.

Durante los últimos años se han sucedido las averías, cancelaciones, retrasos y traslados por carretera. Huesca ha contado durante años con los modelos de AVE más antiguos de España, en servicio desde 1992, que fueron sustituidos el pasado mes de enero por trenes de un modelo que lleva más de dos décadas en circulación.

A ello se añade la utilización de unidades rotuladas como Avlo, como ha sucedido esta misma mañana, para prestar servicios comercializados como AVE, una circunstancia que Renfe ya reconoció el pasado mes de octubre.

"El balance que hacemos desde el Partido Popular de estos años de Gobierno de Pedro Sánchez en materia de comunicaciones en nuestra provincia incluye retrasos en infraestructuras fundamentales y problemas recurrentes en servicios como el de la alta velocidad", ha manifestado la candidata.

Esta nueva incidencia se produce apenas dos días después de conocerse el informe de la Cámara de Comercio de Huesca que cifra entre 15 y 20 millones de euros anuales el potencial impacto económico del retraso de las obras de la variante de Sabiñánigo.

"Las comunicaciones no son una cuestión menor para una provincia como la nuestra. De ellas dependen nuestra competitividad empresarial, nuestro turismo, las oportunidades de nuestros pueblos y la calidad de vida de los altoaragoneses", ha concluido Alós.