Un alud, que no ha provocado daños, obliga a adelantar el cierre de la carretera de acceso al balneario de Panticosa

HUESCA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un alud en la carretera A-2606, de acceso al balneario de Panticosa (Huesca), que se ha producido a las 07.00 horas sin provocar daños, ha obligado a adelantar el corte de esta vía por riesgo de avalanchas de nieve, que estaba previsto a las 11.00 horas, ha informado la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón.

Dicho alud, que no ha provocado afecciones ni a personas ni a vehículos, ha sido consecuencia de la existencia de gran cantidad de nieve en la ladera, cuyo deslizamiento sobre la calzada se ha visto favorecido por la lluvia de las últimas horas.

La Dirección del balneario de Panticosa ha informado de la estancia en sus instalaciones de clientes, entre ellos un grupo de escolares que está pasando unos días de vacaciones con motivo de la Semana Blanca, que tendrán que permanecer en el balneario hasta que se pueda limpiar la carretera, algo que no será posible seguramente antes del jueves debido a la inestabilidad del manto nivoso.