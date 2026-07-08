Amado Franco (Fundación Ibercaja): "La educación es la herramienta más poderosa para transformar la vida"

El presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco Lahoz, interviene durante la entrega de las ayudas 'Docentes Referentes' de la Fundación Ibercaja, en el Monasterio de Cogullada, a 8 de julio de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). En esta primera edic - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, ha destacado, durante la entrega de las ayudas 'Docentes Referentes' que la educación es "la herramienta más poderosa para transformar la vida de las personas y, con ellas, el destino de una sociedad".

Fundación Ibercaja ha hecho entrega en un acto este miércoles de las ayudas 'Docentes Referentes' a los cinco profesores reconocidos en la primera edición nacional de esta iniciativa, en un acto institucional en el Monasterio de Cogullada de Zaragoza presidido por la Infanta Doña Sofía y al que han asistido los Reyes Felipe VI y Letizia, además de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón.

Con esta jornada se ha puesto fin a dos días de trabajo en Zaragoza los días 7 y 8 de julio, con la participación de 24 de los 25 docentes finalistas de la convocatoria, a la que han concurrido 478 candidaturas procedentes de las 17 comunidades autónomas y que ha contado con la valoración de un Comité de Expertos y un Jurado formados por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito educativo.

Amado Franco ha intervenido al inicio del acto para explicar que con las ayudas 'Docentes Referentes', dotadas con 12.000 euros para cada uno de los cinco docentes premiados, "distinguimos trayectorias ejemplares o proyectos educativos de esta energía", al tiempo que "afirmamos una convicción profundamente unida en nuestra identidad desde hace 150 años: que la educación es la herramienta más poderosa para transformar la vida de las personas y con ellas transformar el destino de la sociedad".

Amado Franco ha destacado la "misión" de la educación: "Preparar al alumno para la vida". En este sentido, ha elogiado la labor "decisiva" de los docentes, quienes fomentan "la curiosidad, el pensamiento crítico, la creatividad, la responsabilidad, la cooperación y el deseo de seguir aprendiendo".

En este sentido, el presidente de Fundación Ibercaja ha afirmado que el progreso económico "solo tiene sentido cuando se convierte también en el progreso social, en el progreso cultural, en el progreso humano" y en esa visión, "la educación siempre ocupa un lugar central", dado que "toda generación recibe un mundo que no ha construido y tiene la responsabilidad de entregarlo un poco mejor de que lo encontró". Por lo tanto, "educar significa creer que quienes vienen detrás podrán llegar más lejos que nosotros".

150 ANIVERSARIO

Celebrado en el marco del 150 aniversario de Fundación Ibercaja, en este acto se ha reconocido públicamente a Belén María Mesas (Baza, Granada), Clement Córdoba (Cullera, Valencia), Mercedes Carpintero (Laguna de Duero, Valladolid), Cristian Ruiz (Zaragoza) y Diego Olivar (Valladolid), ganadores de las categorías de Liderazgo Educativo, Sostenibilidad en Educación, Educación Inclusiva, Investigación Educativa y Transferencia del Conocimiento, y Educación Integral para la Salud, respectivamente.

En la categoría Liderazgo Educativo ha resultado premiado Cristian Ruiz, docente en Competencias Digitales y miembro del equipo directivo del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza que ha desarrollado un modelo de transformación educativa que sitúa la tecnología al servicio del pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía del alumnado, integrando inteligencia artificial, pensamiento computacional y cultura 'maker' en todas las etapas educativas.

En Sostenibilidad en Educación, Belén María Mesas, profesora de Biología y Geología en el IES Pedro Jiménez Montoya de Baza (Granada) ha sido galardonada por su proyecto de educación ambiental, en el que combina aprendizaje activo, participación ciudadana y compromiso territorial. A través de iniciativas como TransFilabres-Baza y Salvemos el Humedal del Baíco, ha convertido la sostenibilidad en una experiencia educativa transformadora.

El profesor de Formación Profesional en el IES Blasco Ibáñez de Cullera (Valencia) Clement Córdoba y sus proyectos de inclusión educativa y social para alumnado en situación de vulnerabilidad han sido merecedores del premio en la categoría Educación Inclusiva. Combina aprendizaje-servicio, gamificación, horticultura terapéutica y movilidad internacional.

Mercedes Carpintero, maestra de Educación Primaria en el CEIP La Laguna, en Laguna de Duero (Valladolid), ha sido reconocida en Investigación Educativa y Transferencia del Conocimiento por su trabajo sobre el impacto de las creencias del alumnado en el aprendizaje las matemáticas, combinando investigación científica e innovación educativa para generar una relación más positiva con esta disciplina.

Asimismo, el docente de Educación Física y director del CEIP Pedro Gómez Bosque de Valladolid Diego Olivar recibe el premio en Educación Integral para la Salud, con un proyecto pionero que incorpora educación emocional como área curricular propia, implicando a alumnado, profesorado y familias en un modelo orientado al bienestar, la prevención y el desarrollo personal desde edades tempranas.

'CREA TU PROPIA CONSTELACIÓN'

Durante los días 7 y 8 de julio, 24 de los 25 finalistas de esta primera edición se han reunido en Zaragoza para participar en una jornada de trabajo diseñada bajo el concepto 'Crea tu propia constelación', en la que cada participante ha podido diseñar un itinerario formativo personalizado en torno a las cinco áreas estratégicas del programa: liderazgo educativo, sostenibilidad, educación inclusiva, investigación educativa y educación integral para la salud.

Ha sido en esta segunda jornada, cuando la Infanta Sofía ha conocido de primera mano, y acompañada por la Princesa Leonor, algunos de los proyectos impulsados por los docentes finalistas y ha compartido con ellos distintos espacios de trabajo y encuentro.

La programación ha combinado conferencias, talleres prácticos, laboratorios colaborativos y espacios de networking profesional, favoreciendo el intercambio de experiencias entre docentes procedentes de distintos puntos de España.

El encuentro ha servido también para impulsar el desarrollo de proyectos colaborativos que podrán continuar durante el curso académico 2026-2027 a través de la Comunidad Docentes Referentes.

VOCACIÓN DE CONTINUIDAD

En el marco de su 150 aniversario, Fundación Ibercaja reafirma con esta iniciativa su compromiso histórico con la educación, la cultura y el desarrollo de las personas.

Con la celebración de su primera edición, Docentes Referentes aspira a proyectarse como la referencia del reconocimiento de la excelencia educativa en España, respaldada por el rigor de su proceso de selección y por la Presidencia de Honor de la Infanta Sofía.