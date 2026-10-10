Amado Franco recoge la Medalla de Oro de Zaragoza y dice que "la mejor manera de honrar una historia es trabajar"

El presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, recogen la Medalla de Oro de la ciudad. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, y el presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, han recibido este sábado, 10 de octubre, de manos de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la medalla de Oro de la ciudad, en el marco de las Fiestas del Pilar 2026, cuando se cumplen 150 años de la creación de la que fue caja de ahorros, actualmente banco, Franco ha afirmado que "le mejor manera de honrar una historia es trabajar" por un futuro mejor.

Amado Franco, ha tomado la palabra en nombre de la "gran familia de Ibercaja" y con un profundo agradecimiento, no sin antes dar la enhorabuena al resto de los distinguidos y a la ciudad por ganar la capitalidad verde europea.

En su intervención, ha señalado que Ibercaja nació en Zaragoza hace 150 años como caja de ahorros y después de distintas etapas "hay algo esencial que nunca ha cambiado: Zaragoza sigue siendo nuestra casa".

"Desde aquí hemos crecido, hemos contribuido al progreso de nuestra tierra", por eso la medalla "es la expresión de una relación sólida de siglo y medio" entre la caja, ahora banco, y la capital aragonesa. Los ciudadanos, familias, comerciantes e instituciones han hecho a Ibercaja "tal como es".

"Tenemos la obligación de conocer nuestra historia y respetarla, pero la mejor manera de honrar una historia es continuarla, trabajar y aportar para conseguir un futuro mejor, que no aparece espontáneamente, porque el futuro se construye desde la cultura, la innovación, la empresa" y también exige "un compromiso de mejora y adaptación".

Franco ha dicho que Ibercaja "mira hacia atrás para saber de dónde viene, pero sobre todo mira hacia adelante", añadiendo que los actuales responsables tienen un "enorme orgullo" y "un enorme sentimiento de responsabilidad".

La historia de Ibercaja está unida a la transformación y el crecimiento de Zaragoza y Aragón. Su actividad ha ido mucho más allá de su condición de entidad financiera, acompañando a generaciones de familias en sus proyectos de vida, respaldando a autónomos y empresas y contribuyendo a la generación de riqueza y empleo.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha dirigido a la entidad con palabras de agradecimiento por "haber creído en esta ciudad". "Gracias por haber estado siempre cuando Zaragoza os necesitaba. Y gracias, por haber hecho de vuestro compromiso con las personas y con esta tierra una forma de entender vuestra propia existencia", ha apuntado.

La regidora ha recordado la historia de Ibercaja, cuando en 1876 un grupo de insignes zaragozanos de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País impulsó la creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. "Nació con una idea sencilla, revolucionaria y profundamente: que el ahorro, el crédito y la iniciativa económica no debían servir para enriquecer a unos pocos, sino para proteger a muchos y convertirse en un motor insustituible de progreso e igualdad de oportunidades", ha recordado.

"Desde entonces habéis acompañado a Zaragoza, generación tras generación. De aquella primera oficina la plaza Paraíso, en un edificio que ya forma parte de la imagen de nuestra ciudad", ha recalcado.

"Exactamente como soñaron vuestros fundadores en 1876", ha manifestado. Y, con esta trayectoria, es difícil encontrar un zaragozano que no tenga una "historia personal" con Ibercaja.

"Estoy convencida de que cuando dentro de otros 150 años alguien escriba la historia de esta tierra, volverá a encontrar tres nombres indisolublemente unidos: Ibercaja, Fundación Ibercaja y Zaragoza", ha concluido.

HIJOS ADOPTIVOS Y PREDILECTOS

El Ayuntamiento ha celebrado también la entrega de los títulos de Hijos Predilectos y Adoptivos de la ciudad, coincidiendo con el comienzo de las Fiestas del Pilar.

Natalia Chueca ha dedicado una primera felicitación a quienes este año han recibido las distinciones de la ciudad, "cuatro historias distintas, pero unidas por un mismo compromiso y por un amor incondicional a nuestra tierra".

"Cada uno desde vuestro ámbito, hacéis mejor a Zaragoza. Sois el reflejo de una ciudad abierta, solidaria y noble. Desde la cultura, desde la escuela, desde la empresa y desde la defensa de la memoria, nos recordáis que una ciudad se construye entre todos", ha expresado.

El empresario aragonés y presidente del Grupo Integra, Carlos Pascual López, ha sido nombrado Hijo adoptivo por su trayectoria profesional y su contribución al desarrollo económico, tecnológico y social de la ciudad.

Pascual, nacido en la pedanía bilbilitana de Huérmeda, ha reconocido que hoy es uno de los días más importantes de su vida, "un honor muy grande, jamás esperado". "Para mí y para mi familia es mucho más que un reconocimiento a una trayectoria personal y profesional, la ciudad que me acogió en el año 90 me hace hijo suyo y yo digo hijo suyo de pleno derecho". Ha aclarado que sus raíces siguen en Huérmeda y Calatayud.

Lucía Ruiz García, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y superviviente del atentado de ETA contra la Casa Cuarte de Zaragoza perpetrado en 1987, ha sido nombrada Hija Predilecta por ser una de las voces más firmes y respetadas en la defensa de "la memoria, la dignidad y la justicia de quienes han sufrido la violencia terrorista en España".

Ruiz ha considerado que ser hija predilecta de la ciudad en la que nació y creció supone un honor que recibe "con gratitud y una enorme responsabilidad", una distinción que recibe como presidenta de la asociación y, por ello, ha querido compartirlo con todas las víctimas, las que fueron asesinadas, heridas, con sus familias y "con quienes tuvieron que reconstruir su vida después de que el terrorismo la destrozara".

"Yo sé lo que es que el terrorismo irrumpa en tu vida, el 11 de diciembre de 1987 siendo todavía una niña el terrorismo golpeó la Casa Cuartel, mi casa", ha recordado. Aquella noche forma parte de la historia y la memoria de Zaragoza.

"Pero si algo he aprendido es que nuestra historia no pueden escribirla quienes intentaron destruirnos, la historia la escribimos nosotros con la forma de levantarnos y de defender la libertad", ha señalado, no sin antes agradecer a la ciudad por recordar.

ATRAPAVIENTOS

La iniciativa cultural Libros que importan, impulsada por Atrapavientos, ha sido distinguida como Hija Predilecta. Nació en 2016 como un intercambio de libros en el espacio público, una propuesta que cuenta cada año con más seguidores y que acerca la lectura a personas de todas las edades, reivindicando el valor y el poder de los libros.

Desde Atrapavientos han tomado la palabra varios de sus miembros y han recordado la asociación presume de Zaragoza allá donde van, una asociación pequeña cultural nacida hace 16 años, pero que ha visitado doce países, han recorrido más de 200.000 kilómetros, lo que supone casi cinco vueltas al mundo. "Allá donde vamos, siempre decimos que somos de Zaragoza".

Con el título de Hijo Predilecto ha sido también distinguido el CEIP Ramiro Solans por ser una escuela que transformó el barrio Oliver y que convirtió la educación en una herramienta de justicia social.

La directora del CEIP Ramiro Solans, Rosa Llorente, ha afirmado que, en nombre de la comunidad educativa, ha transmitido su agradecimiento por un reconocimiento tan especial. "Hoy es un día que marca un hito histórico en nuestro querido Ramiro Solans".

"Ser hijo predilecto de Zaragoza es un gran honor y orgullo para nuestra Comunidad y un reconocimiento a un largo y complejo viaje educativo iniciado en el curso 2004-2005 que ha convertido un centro público gueto en una escuela transformadora, inclusiva, innovadora y de referencia nacional", ha indicado, quien se ha referido también al trabajo que realiza en el distrito el Plan Integral del Barrio Oliver.