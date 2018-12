Los amigos de José Luis Iranzo y miembros de UAGA homenajean al ganadero, asesinado hace un año por Igor El ruso

Publicado 14/12/2018 18:51:35 CET

ANDORRA (TERUEL), 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los amigos del ganadero turolense José Luis Iranzo, miembros del sindicato agrario al que pertenecía, UAGA, y vecinos del Bajo Aragón y Andorra-Sierra de Arcos han realizado este viernes un homenaje en el corral El Saso (Teruel) a Iranzo, un año después de que fuera asesinado, junto con los guardias civiles Víctor Jesús Caballero y Víctor Romero, por exmilitar serbio Norbert Feher, alias 'Igor el ruso'.

Han guardado un minuto de silencio en memoria de su amigo y compañero, así como de los dos guardias civiles fallecidos, en el corral donde fueron asesinados, cerca de la localidad turolense de Andorra, ha indicado a Europa Press uno de los miembros de UAGA y amigo de Iranzo, Daniel Esteban.

El sentimiento en esta zona de la provincia de Teruel es de "impotencia y apoyo a la familia", ha comentado Esteban, quien ha añadido que no ha habido "ningún cambio" en términos de seguridad, subrayando que "no se ha tomado ninguna medida específica porque se supone que no vuelve a ocurrir".

"En Teruel no había pasado algo así", ha proseguido el miembro de UAGA y amigo de Iranzo, quien ha dicho que "es algo incomprensible" que "por descoordinación" Igor 'El ruso' pasara 10 días por la zona armado "y nadie hace nada hasta que mata a dos guardias civiles".

También ha dicho que reforzar la seguridad "es una reivindicación permanente" y ha considerado que "por vergüenza social la clase política debe ejercer su responsabilidad y poner medidas" porque "estamos hablando de personas muertas, no es una tontería".

Por su parte, el secretario general saliente de UAGA, José Manuel Penella, ha trasladado la solidaridad de este sindicato con la familia y amigos de Iranzo. Los participantes en la asamblea de UAGA han guardado un minuto de silencio a las 18.00 horas.

TRIPLE ASESINATO

Igor 'El ruso', actualmente recluido en la prisión de Zuera, tiroteó mortalmente a Iranzo y los dos agentes de la Guardia Civil, como confesó después, el 14 de diciembre de 2017 entre las 19.00 y las 20.00 horas en el corral del ganadero, denominado 'El Saso', situado entre Andorra y Albalate del Arzobispo.

Los agentes de la Guardia Civil asesinados, Víctor Romero Pérez y Víctor Jesús Caballero Espinosa, pertenecían a los Equipos ROCA de la Guardia Civil, cuyo objetivo es frenar la oleada de robos en las zonas rurales de España, y estaban destinados en la localidad turolense de Alcañiz.

El autor de los disparos huyó del lugar a bordo de un vehículo pick up, modelo Mitsubishi y fue detenido días después por la Benemérita, ingresando en la prisión provincial tras pasar a disposición judicial.

'El ruso' hirió gravemente al propietario de una masía de Albalate del Arzobispo y un cerrajero el 5 de diciembre, nueve días antes del triple asesinato.