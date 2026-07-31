Ampliados los avisos por temperaturas máximas para este viernes en Aragón

Avisos por temperaturas máximas, viernes 31 de julio en Aragón. - AEMET

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El intenso calor y el riesgo de tormentas mantienen en aviso a buena parte de Aragón durante este viernes 31 de julio tras ampliar la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) los avisos naranja y amarillo.

El aviso naranja por temperaturas máximas se extiende a la Ribera del Ebro, Albarracín y Jiloca y en el Pirineo oscense entre las 13.00 horas y las 21.00 horas. En esa franja horaria se esperan máximas de 39 grados en las zonas señaladas de Zaragozay Teruel y 37 en los valles de la vertiente sur del Pirineo.

Además, habrá aviso amarillo por temperaturas máximas en el resto de la Comunidad, Centro de Huesca, Cinco Villas, Ibérica zaragozana,y Bajo Aragón de Teruel, y Gúdar y Maestrazgo, igualmente entre las 13.00 y las 21.00 horas. En esas zonas las temperaturas máximas se moverán entre los 36 y los 38 grados.

Además también se señala aviso amarillo por tormentas en el Pirineo oscense, entre las 18.00 y las 23.59 horas, y en el Bajo Aragón, entre las 15.00 y las 23.59 horas. En ambas zonas se apunta el peligro bajo de que se pueda producir rachas muy fuertes de viento y granizo.