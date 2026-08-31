Ana Marín (PP) critica que el Gobierno de España "no ha dado la respuesta" que Ceuta "merece"

La portavoz parlamentaria del PP Aragón, Ana Marín. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha asegurado este lunes que el Gobierno de España "no ha dado la respuesta que merece Ceuta" ante la crisis migratoria iniciada el pasado mes de julio.

El PP lleva "muchos días" mostrando su preocupación por la crisis de Ceuta, ha expresado Marín, que ha enviado todo su apoyo "a los compatriotas ceutíes, que lo están pasando muy mal".

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha estado de vacaciones durante la crisis de Ceuta" y, además, ha habido una "falta de respuesta y de coordinación" por parte de todos los Ministerios implicados. Ha transmitido su solidaridad con los ceutíes y con los migrantes que están en territorio español "y no se están viendo atendidos por el Gobierno de España".

Ha ofrecido una rueda de prensa, tras reunirse con la presidenta de la cámara, María Navarro, en la que se ha mostrado favorable a participar en el grupo de trabajo sobre migraciones de la Conferencia de las Asambleas Legislativas de Europa (CALRE)

"Queremos dar respuestas a las necesidades de los aragoneses", ha señalado por otra parte Marín, destacado asuntos como la aprobación de la ley de presupuestos y también la de vivienda, así como el refuerzo de los servicios públicos "en beneficio de todos los aragoneses".