Ana Sánchez (CCOO-Aragón) afirma que las industrias deben subirse al "tren de la digitalización" si quieren sobrevivir

ZARAGOZA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón, Ana Sánchez, ha afirmado que todas las industrias del país deben subirse al "tren de la digitalización, de la tecnología" si quieren sobrevivir. Para ello, ha abogado por aprovechar los fondos europeos para la recuperación 'Next Generation'.

Ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación este martes en el III Congreso de la Federación de Industria de CCOO-Aragón, celebrado bajo el lema 'ReEvolución en marcha', en el que previsiblemente saldrá reelegida como secretaria general, al ser la suya la única candidatura que se ha presentado.

"Las industrias van a tener que coger el tren de la digitalización, van a cambiar incluso aquellas que aún no lo saben, porque si no lo hacen no sobrevivirán". En ese contexto, ha considerado que los sindicatos tienen que estar: "No somos un agente al margen, sobre todo cuando se pueden originar distintos escenarios de diversas condiciones laborales".

Así, ha insistido en la importancia de la formación que prepare a los trabajadores para ese futuro ya que, de no ser así, la transición no se producirá o será "injusta".

EL SECTOR DEL CAMPO

Ana Sánchez ha mostrado su preocupación por la situación en el sector del campo. Ha recordado que en la campaña de la fruta del año pasado se sufrió una situación sanitaria "complicada", ya que se registraron brotes entre temporeros.

Ha reconocido que este año se están dando pasos para que no se repita lo que el anterior. En concreto, se ha referido a la puesta en marcha de la orden que pretende ayudar a realizar un seguimiento de la situación de los contratados para la campaña.

Ha opinado que esta orden va a "acotar" situaciones de no regularización de los contratos de trabajo. No obstante, ha instado al Gobierno de Aragón a que llame a las organizaciones sindicales para que estén presentes en el seguimiento que se realice de la aplicación de las medidas.

También ha pedido una reunión con Delegación de Gobierno para hablar de los flujos migratorios entre comunidades autónomas durante la campaña de la fruta.

Sobre la petición que algunos sectores están realizando de que se vacune a los temporeros, ha considerado que hacer una campaña específica para estos trabajadores no evitaría el contagio, ya que la forma de inocularlos sería que tuviesen que mostrar su contrato de trabajo, algo que haría que muchas personas de las que luego fueran empleadas para la recogida se quedasen sin ser vacunadas por no tenerlo.

ENERGÍA

Ana Sánchez ha mencionado que para su Federación el sector energético también es "un pilar fundamental". Por ello, la lamentado que FerroAtlántica haya presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 63 de sus 140 trabajadores de la planta de Monzón.

Ha precisado que las organizaciones sindicales llevan tiempo exigiendo un estatuto para la industria electrointensiva que permita situarlas en competitividad con respecto a otros países.

"El grupo tiene una situación económica complicada, nosotros no queremos ver que la empresa y Monzón mueren lentamente y, por tanto, lo que vamos a pedir a la compañía es una alternativa". Ha defendido que sin un plan industrial la planta está abocada al cierre.

AUTOMOCIÓN

Sobre la automoción, Ana Sánchez ha mencionado que la falta de componentes eléctricos está afectando a la fabricación, algo que ha achacado a la dependencia que hay con países asiáticos de este tipo de tecnología.

"En Opel lo que hemos dicho es que mientras haya herramientas que impidan la utilización de los ERTE las vamos a utilizar", algo que sí que se está aplicando en el sector industrial.

No obstante, ha opinado que el ERTE que la dirección de Stellantis/Opel ha presentado para los trabajadores de oficinas tiene más que ver con "un ahorro de costes" que con cualquier otra cosa, porque afecta a secciones que no están directamente relacionadas con la producción.

III CONGRESO

El III Congreso de la Federación de Industria de CCOO-Aragón se ha celebrado este martes en el Auditorio del edificio World Trade Center de Zaragoza, con la asistencia de 95 delegados, en representación de los más de 9.000 afiliados de la industria del metal, alimentaria, química, farmacéutica, textil, calzado, vidrio, perfumería, y de los sectores de campo, energía y minería y estaciones de servicio, de las tres provincias aragonesas.

En este contexto, se han debatido los documentos confederales, federales y regionales, así como el balance de gestión de la Federación de los últimos cuatro años.

Al acto, ha asistido la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón; el secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Agustín Martín, y el secretario general de CCOO-Aragón, Manuel Pina.