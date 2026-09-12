Andorra (Teruel) reunirá a 500 profesionales para convertir la Sierra de Arcos en un punto de encuentro empresarial

Ponentes del Foro Económico Rural de Andorra. - FORO ECONÓMICO RURAL

ANDORRA (TERUEL), 12 (EUROPA PRESS)

La localidad turolense de Andorra se convertirá los próximos 18 y 19 de septiembre en punto de encuentro de empresarios rurales de distintos puntos de España con la celebración del Foro Económico Rural de Andorra (Teruel), una iniciativa que nace con el objetivo de generar nuevas oportunidades empresariales para el territorio y conectar a empresas de la comarca con profesionales, proveedores, startups e inversores de fuera de Aragón.

La organización espera reunir alrededor de 500 profesionales, con una presencia significativa de directivos, gerentes y presidentes de cooperativas, han informado desde el Foro.

La inscripción a las conferencias y talleres es gratuita y está abierta a empresarios, cooperativas, agricultores, ganaderos, industrias, empresas de servicios, startups, inversores y otros profesionales vinculados a la economía rural.

El Foro tendrá como ejes principales la inteligencia artificial y la energía, dos ámbitos especialmente relevantes para un territorio como Andorra, históricamente vinculado a la actividad energética e industrial y que afronta ahora una nueva etapa de transformación económica.

TECNOLOGÍA Y ENERGÍA PARA LAS EMPRESAS DEL TERRITORIO

El programa comenzará el 17 de septiembre con un taller práctico dedicado a la creación de Agentes de Inteligencia Artificial para el sector rural, impartido por Racks, empresa vinculada al creador de contenidos Víctor Domínguez, conocido en internet como Wall Street Wolverine.

Durante el Foro se analizarán también nuevas oportunidades relacionadas con la energía, desde la reducción del gasto energético y el autoconsumo compartido hasta la monetización de excedentes, los Certificados de Ahorro Energético, los derechos de CO2 y las Garantías de Origen. El objetivo es que estos contenidos tengan una aplicación práctica para las empresas y explotaciones del territorio.

UNA OPORTUNIDAD PARA CONECTAR ANDORRA

Uno de los objetivos de la organización es que las empresas de Andorra y de la Sierra de Arcos puedan aprovechar la llegada de profesionales de otros territorios para establecer contactos comerciales y desarrollar nuevos proyectos sin tener que desplazarse fuera de la comarca.

El 'networking' será uno de los elementos centrales del Foro. Los participantes podrán indicar durante su inscripción qué buscan y qué ofrecen, facilitando la identificación de posibles contactos con intereses complementarios.

Habrá además grupos de trabajo, pitches y mesas de 'networking', así como comidas y cenas diseñadas para favorecer las conversaciones entre empresarios.

La actividad se apoyará en Nexo Raíz, una plataforma tecnológica desarrollada para conectar a empresarios y profesionales vinculados a la economía rural y mantener los contactos generados durante el encuentro más allá de su celebración.

UN FORO CON ACENTO TUROLENSE

La elección de Andorra se debe a su histórica relevancia como motor económico de Aragón y al deseo de la organización de "poner en valor el talento empresarial que existe en la provincia de Teruel".

Además, el Foro no se limita a la agricultura y la ganadería, ya que la organización plantea una visión amplia de la economía rural que incluye industria, minería, energía, servicios, tecnología, agroalimentación y nuevas empresas vinculadas al territorio.

El programa contará con empresarios y expertos de distintos sectores y concluirá con una conferencia de Miguel Anxo Bastos, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Santiago de Compostela y autor de 'Lo pequeño es posible.

Del mismo modo, participarán expertos en comunicación digital, monetización de redes sociales y canales de YouTube, junto con creadores de contenido vinculados al mundo rural, con el objetivo de ayudar a las empresas a promocionar sus marcas y productos a través de internet.

UNA INICIATIVA CON VOCACIÓN DE CONTINUIDAD

El Foro nace con vocación de convertirse en un encuentro itinerante de ámbito nacional.

Durante esta primera edición se realizará una ronda de pitches en la que los participantes podrán defender por qué su municipio debería acoger una futura edición.

Para la organización, el objetivo de esta primera edición es doble: generar oportunidades empresariales para los participantes y demostrar que el medio rural puede ser también un espacio para la innovación, la tecnología y la creación de nuevos negocios.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de 'foroeconomicorural.com'.