ANPE Aragón reivindica la educación como motor del cambio social para lograr que la igualdad sea una realidad

Cartel reivindicativo de ANPE para este 8 de marzo. - ANPE

ZARAGOZA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública ANPE Aragón reivindica en este 8 de marzo la educación como motor fundamental de cambio social para garantizar que la igualdad real deje de ser un horizonte y se convierta en una realidad cotidiana.

"Vivimos tiempos complejos en los que algunos consensos sobre la igualdad entre hombres y mujeres parecen ponerse en cuestión", lamentan desde el sindicato. Ante esto, ANPE defiende que el centro educativo debe ser "un espacio seguro y comprometido con los valores democráticos".

"Las aulas son uno de los primeros espacios donde niñas y niños aprenden a convivir, a reconocer el valor de la diversidad y a comprender que la igualdad de derechos no es una idea abstracta, sino un principio que debe reflejarse en la vida cotidiana", sostienen.

Por ello, consideran desde ANPE que el sistema educativo "tiene la responsabilidad de promover una cultura de igualdad que vaya más allá de los contenidos curriculares, incorporando valores de respeto, corresponsabilidad y justicia social en todos los ámbitos".

Así, advierten, "no basta con pedir igualdad; es necesario educar y fomentar el pensamiento crítico para que, entre otras cosas, las generaciones jóvenes identifiquen y rechacen los nuevos formatos de discriminación divulgados a menudo en el entorno digital y las redes sociales".

Aunque la profesión docente es ya mayoritariamente femenina, ANPE insiste en que la presencia de la mujer no debe limitarse a la base del sistema: "Es imperativo eliminar las barreras invisibles que aún limitan el pleno acceso de las mujeres a cargos directivos, especialmente en la enseñanza secundaria", reclaman.

"La visibilidad de las mujeres en roles de liderazgo escolar es el mejor espejo en el que nuestras alumnas pueden mirarse para proyectar sin límites su futuro", afirman desde ANPE.

La brecha de género en las disciplinas STEM --siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-- sigue siendo otra asignatura pendiente. Desde ANPE, reivindican una orientación académica libre de estereotipos desde las etapas más tempranas.

"Necesitamos que las alumnas se sientan llamadas a coliderar la revolución tecnológica y científica, asegurando que el mundo de mañana sea diseñado también con mirada de mujer", apuntan.

La igualdad en la educación también pasa por las condiciones laborales. Por ello, ANPE reclama medidas de conciliación reales y efectivas que no penalicen la carrera profesional de las docentes. La corresponsabilidad debe ser un valor impulsado desde la Administración, de forma que la maternidad o los cuidados no supongan un freno al desarrollo profesional ni una brecha salarial indirecta.

PERSONAL DOCENTE COMO AGENTE DE CAMBIO

El profesorado desempeña un papel esencial en la construcción de una sociedad más igualitaria. Cada día, miles de docentes trabajan para educar en valores de respeto, convivencia y equidad, ayudando al alumnado a identificar y superar prejuicios que persisten o se reactivan. Este trabajo cotidiano, muchas veces silencioso, es una de las herramientas más eficaces para avanzar hacia una igualdad real.

Por ello, este 8M, ANPE reafirma su compromiso con una educación que no sólo transmita conocimientos, sino que forje ciudadanas y ciudadanos libres, iguales en derechos y capaces de derribar cualquier barrera.