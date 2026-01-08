Aparatoso incendio en Parzán (Huesca): 15 personas desalojadas de un edificio de apartamentos

1040848.1.260.149.20260108134010 Incendio en un edificio de la aldea de Parzán, en el municipio oscense de Bielsa. - BOMBEROS DPH

BIELSA (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

Un aparatoso incendio ha obligado a desalojar a 15 personas de un edificio de apartamentos situado en la aldea de Parzán, en el municipio oscense de Bielsa.

Los Bomberos de la Diputación de Huesca (DPH) trabajan en la extinción del fuego, que se ha originado a las 09.40 horas de este lunes en la cubierta del inmueble y se ha propagado posteriormente a los seis apartamentos situados bajo el tejado y que compartían sistema de aislamiento, ha informado la institución provincial.

Las 15 personas desalojadas, residentes en tres de los apartamentos afectados, han resultado ilesas y ya han sido realojadas por el Ayuntamiento de la localidad.

Los trabajos de los Bomberos se han centrado en un primer momento en bajar la carga térmica en la cubierta con dos autoescalas y, a continuación, ha entrado al edificio para evitar la propagación del fuego a la tercera planta.

En el operativo participan 18 bomberos de los parques de Boltaña, Barbastro, Villanova, Benabarre y Sabiñánigo, desplazados hasta la zona con cinco autobombas, un vehículo nodriza y dos vehículos de mando.

Además, se ha incorporado al dispositivo una autobomba forestal del Gobierno de Aragón y se han movilizado una ambulancia con carácter preventivo y varias patrullas de la Guardia Civil.