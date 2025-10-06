Aparece un torreón musulmán del siglo IX tras demoler el número 9 de la ronda de Montearagón de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de demolición del edificio número 9 de la ronda de Montearagón de Huesca, situado frente al albergue municipal y colindante con la muralla, han comenzado este lunes y, durante su primera fase, ha aparecido uno de los torreones de la antigua muralla musulmana del siglo IX.

Esta actuación permitirá conectar el mirador sobre la muralla con la ronda de Montearagón, generando un nuevo punto de unión entre el paseo y el entorno del colegio San Vicente, e integrando la parte alta de la ciudad --antiguo Seminario, Colegio Mayor Universitario, Facultad de Ciencias de la Salud y Ayuntamiento-- con la zona baja, ha informado el Consistorio oscense.

Las labores de derribo propiamente dichas se desarrollan entre el lunes y el martes, mientras que durante el resto de la semana se llevarán a cabo los trabajos de retirada de escombros y limpieza del solar.

Durante la primera fase de la demolición, tal y como se esperaba, ha aparecido uno de los torreones de la antigua muralla musulmana del siglo IX.

El arqueólogo responsable de la supervisión de los trabajos ha verificado que se trata de uno de los 99 torreones que formaban parte del recinto amurallado que rodeaba la ciudad de Huesca.

El inmueble, de titularidad municipal, se encontraba fuera de ordenación urbanística y en mal estado de conservación, motivo por el cual se ha decidido su derribo, que está llevando a cabo la empresa Domec SL por un importe de 82.824,50 euros --IVA incluido--.

Esta intervención se enmarca dentro de las actuaciones de revitalización del Casco Histórico, junto con la reurbanización de la calle Desengaño y la futura conexión mediante una escalera entre el colegio San Vicente y la ronda de Montearagón.

Durante el desarrollo de los trabajos se aplican medidas de seguridad específicas y restricciones puntuales al tráfico rodado y peatonal en el entorno de la obra.

La Policía Local de Huesca ha agradecido la colaboración ciudadana y ha rogado extremar la precaución al circular por la zona.