Aprobada la modificación del PGOU para hacer una residencia de estudiantes en Pontoneros

ZARAGOZA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, de forma definitiva, con los votos del PP, Ciudadanos y VOX, y el rechazo del PSOE, Podemos y ZeC, la modificación Aislada 178 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta al antiguo cuartel de Pontoneros de Sangenís para adecuar las condiciones urbanísticas de cuatro parcelas de dicho espacio y sus viviendas de oficiales.

La finalidad es desarrollar, en dos de ellas, una residencia de estudiantes, en colaboración con la iniciativa privada, mediante la cesión de derecho de superficie por 99 años.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dicho que este proyecto es complementario al Plan de regeneración del entorno de las calles Pignatelli-Zamoray y se ha mostrado convencido de que esta forma de actuar tendrá éxito. Además es la única manera de intervenir para usos de residencia para jóvenes y otros "compatibles" para que sea atractivo para su explotación y disfrute.

Ha recordado que Pontoneros es un edificio sin uso y además se busca que el barrio tenga vida y con habitantes que generen ese ámbito del Plan especial de regeneración urbana y social e implicación con el Casco Histórico.

"Una residencia de estudiantes no fija población en el edificio y no es el objetivo", ha precisado Serrano para dejar claro que este proyecto es esencial en la regeneración urbana para fijar población en el barrio y tiene avales de todas las comisiones de patrimonio del Gobierno de Aragón.

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha rebatido a Serrano que el objetivo "debe ser fijar población" y, a ser posible, estable y de distinta tipología y estrato social con diversidad de rentas y orígenes que no se logrará con la residencia de estudiantes.

No obstante, ha dicho que votará a favor aunque fracase el proyecto de residencia de estudiantes porque está lejos de los dos campus, pero no impide para que haya nueva modificación aislada que amplíe los usos y, además, urge dar solución a este "viejo problema" y evitar un mayor deterioro del inmueble.

INTERGENERACIONAL Y EMPRENDIMIENTO

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha pedido la retirada del expediente del que se habla mucho, pero se negocia poco. Ha apostado porque haya un proyecto cultural sobre las ruinas de origen andalusí de la "vieja caesaraugusta". Ha exigido que la rehabilitación sea desde lo público y para las personas no la cesión de suelo para hacer un negocio. Ha abogado por distintos usos intergeneracionales y crear un proyecto de emprendimiento vinculado al medio ambiente y la tecnología que "es lo que cambia un espacio para poder vivir".

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha criticado que esta modificación aislada es en "términos privatizadores" y de las cuatro actuaciones previstas no se recoge una visión integral y la primera se plantea en la "onda privatizadora".

Ha alertado de que la población universitaria no hará vida en la zona y tres meses al año no estarán y no contribuirán a la regeneración del barrio para cuestionar su efecto en cambiar las dinámicas del entorno de las calles Zamoray-Pignatelli. Además, no se tiene en cuenta el papel dinamizador de los estudiantes en el alquiler de viviendas, ha indicado.

El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha dicho que el derecho de uso de superficie se utiliza en Barcelona pero para vivienda pública y no para residencias privadas. Se ha preguntado qué aporta a la ciudad este proyecto para deducir tras la intervención de Serrano que "no fija población y es indisociable de Pignatelli--Zamoray" y además es condicionante para el de la plaza Salamero y entorno de la iglesia de Santiago.

Ha cuestionado que una "residencia privada de a millón perita mejorar el refuerzo de la universidad". A su parecer, se utiliza el urbanismo para atender a "la Zaragoza de escaparate".

COMPATIBLIZAR USOS

Serrano ha replicado que los estudiantiles no son los únicos usos adecuados y se pueden acoger otros, de servicios comunes para distintos colectivos, que no sean solo para estudiantes.

Ha asegurado que ha intentado negociar, pero el PSOE ha rechazado este proyecto desde el principio y a Podemos le ha asegurado que se dirige desde lo público.

Ha abundado que en la regeneración urbana de la zona pasa por construir vivienda pública y que la "gente quiera ir porque tiene que ser atractiva" y ha considerado que la oposición tiene una visión del pasado en este ámbito. Al respecto ha citado el proyecto de la zona de Casta Álvarez, que en su día fue innovador, pero ha invitado a los concejales a que paseen por la zona. Por ello ha considerado que la residencia debe ser la primera actuación para luego acometer vivienda pública.

BIC NULOS

Por otro lado, se ha dado cuenta de la sentencia firme que anula el Decreto 107/2014, de 24 de junio del Gobierno de Aragón, que declaró ocho edificios de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 como Bienes de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento, instado por el Ayuntamiento de la ciudad.

Dichos edificios son la Torre del Agua, obra de Enrique de Teresa Trilla; el Pabellón de España, de Francisco Mangado Beloqui; el Pabellón de Aragón, del Estudio Olano y Mendo Arquitectos; y el Palacio de Congresos, de Fuensanta Nieto y Enrique Soberano.

También el Pabellón Puente diseñado por Zaha Hadid; el Acuario Fluvial, de Álvaro Planchuelo Martínez de Haro; el Puente del Tercer Milenio, obra de Juan José Arenas de Pablo; y la Pasarela del Voluntariado, de Javier Manterola.