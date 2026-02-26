Aprobada, de forma inicial, una modificación parcial del PGOU para hacer vivienda en barrios rurales de Zaragoza

Archivo - Barrio rural de La Cartuja - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 26 Feb.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, de forma inicial, una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para agilizar la construcción de vivienda en los barrios rurales e impulsar a la construcción de vivienda pública en todo el término municipal.

En concreto, se ha aprobado una enmienda de Vox que se ha incluido en el dictamen de la comisión de Urbanismo con los votos a favor del PP y Vox y la abstención del PSOE y ZeC.

Es una única modificación parcial del PGOU, denominada TR24/16, que contiene cinco apartados para modificar el urbanismo realizado en la etapa de la creación de la burbuja inmobiliaria del año 2000 para adaptarla a las necesidades actuales.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dicho que es una "oportunidad" para avanzar en vivienda que en la actualidad hay en distintos trámites 2.303 viviendas en la ciudad. Donde ahora el planeamiento no lo permite se podrá hacer vivienda de forma sostenible en el devenir de los barrio rurales, ha elogiado. "Hasta ahora solo se podía hacer viviendas de mil en mil y ahora se podrá hacer en menor cuantía", ha comparado.

El objetivo es "desbloquear" el suelo paralizado y "flexibilizar" la gestión urbanística para que los propietarios puedan desarrollar los terrenos por fases más pequeñas y viables económicamente, en lugar de tener que acometer obras más grandes de una sola vez.

Asimismo, se quiere reequilibrar densidades en zonas "donde no tienen sentido", como los barrios rurales, y trasladar esa edificabilidad a zonas con mayor demanda, como el interior de la Z40.

También servirá para fomentar la vivienda pública de alquiler al introducir mecanismos para construir vivienda asequible en suelos dotacionales públicos dentro de la ciudad consolidada, respondiendo a la dificultad de los jóvenes para acceder a la vivienda. A colación, ha avanzado que se estudia la posibilidad de incorporar en el futuro la opción de alquiler con derecho a compra

Se busca facilitar la promoción de desarrollos residenciales de tamaño proporcionado en los barrios rurales, que resuelvan los problemas de vivienda de algunos de ellos sin renunciar a la dotación de las infraestructuras necesarias", ha explicado Serrano. A su vez, se intenta que el interior de la Z-40 tenga facilidad para la construcción de vivienda pública.

GRUPOS

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha anunciado la abstención porque es una modificación que requiere un estudio más sosegado porque tendrá implicación en todo el PGOU.

"Es un batiburrillo de medidas, algunas razonables como la segmentación de suelo urbanizable en unidades de gestión más pequeñas o que el Ayuntamiento actúe directamente en los procesos de urbanización, pero otros produce inquietud como el trasvase de aprovechamientos al interior de la Z-40 que es más rentable desde el punto de vista del negocio y favorece a los promotores", ha sintetizado.

El concejal de Vox, Armando Martínez, ha pedido que se incluyan aclaraciones sobre los trasvases de edificabilidad y que se haga otra modificación distinta. También ha sugerido que sean mejores los accesos a los barrios rurales para que los promotores construyan y que no sea fiscalmente tan caro, ha sugerido. Otra demanda de los habitantes de los barrios rurales es que quieren optar al régimen de compra y no alquiler para favorecer el asentamiento de nuevas familias, ha recalcado.

"Se tiene que dar una vuelta a estas peticiones y votamos a favor con la esperanza de que hasta la aprobación definitiva se mire por los barrios rurales", ha argumentado el concejal de Vox.

La concejal del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, ha observado que este modificación "tiene beneficios claros para los promotores de suelos del interior de la Z-40, pero no para los barrios rurales" que es el argumento de la justificación de esta modificación aislada que no puede votar a favor porque "adolece" de estudio de viabilidad económica.

A su parecer, es una "alteración profunda" del modelo de urbanización de Zaragoza que afecta a una gran extensión del suelo urbanizable y a los sistemas generales de la ciudad. "No es una revisión parcial, sino una revisión encubierta del PGOU para evitar la participación y el estudio medioambiental", ha diferenciado para anunciar su abstención porque es una modificación urbanística de "gran alcance que genera dudas jurídicas" y ha confiado en que se resuelvan antes de la aprobación definitiva.

Serrano ha afeado la postura del PSOE y ZeC por no apoyar la iniciativa. Al PSOE le ha dicho que no se alteran los sistemas generales y le ha pedido que se asesore mejor para instarle que vaya a los tribunales después de votar en contra en lugar de abstenerse.

LAS CINCO MEDIDAS

Con la primera de las herramientas se dividirá en sectores de menor dimensión para ir urbanizando a medida que se va construyendo sin exigir que se dimensione para grandes sectores. Antes, se tenía que urbanizar todo el barrio entero, 500 viviendas de una sola vez, pero ahora se podrá ir poco a poco y una vez terminadas la viviendas de ese sector se acomete el siguiente. Esta medida permite construir cuando hay demanda real y se dimensiona el tamaño de los sectores a la demanda para que sea viable.

La segunda herramienta es repartir mejor las cargas entre los barrios rurales y la ciudad consolidada. Dado que los barrios rurales tienen un tipo de urbanización de menor densidad la carga de la urbanización es más costosa. Por ello, mediante polisectores se posibilitará que esos costes de urbanización por una baja densidad --como lo unifamiliares-- se puedan compensar con otros lugares de la ciudad dentro de la Z40, en la ciudad consolidada, donde hay una mayor edificabilidad y, por tanto, se reparten mejor esos costes y es más rentable.

TRASPASAR EDIFICABILIDAD

Este traspaso de edificabilidad es una medida nueva que no estaba permitida y que facilita acomodar la viabilidad, los costes y mantener la tipología más adecuada a cada zona de la ciudad y generar un urbanismo más equilibrado en los barrios rurales con baja densidad y en la ciudad consolidada una mayor densidad.

Si antes se tenía que mantener 75 viviendas por hectárea, ahora se pone un límite conjunto que permite construir hasta 120 viviendas por hectárea

La tercera herramienta es abrir el catálogo de cesiones para que haya más posibilidades y que el Ayuntamiento reciba esas contraprestaciones que se hacen de suelo, que no solo se puede monetizar y recibir un importe económico, sino que también se pueda recibir suelo urbano ya preparado para construir vivienda pública.

Esta medida beneficia al impulso de las viviendas en los barrios rurales y seguir impulsando la construcción de vivienda pública de alquiler asequible para jóvenes.

La cuarta herramienta posibilitará construir vivienda pública incluso antes de que el suelo esté totalmente urbanizado por lo que agiliza la construcción y permitirá que esa vivienda pública de alquiler esté construida en suelos donde todavía no se ha hecho toda la urbanización.

La quinta y última es poder construir vivienda pública de alquiler asequible en parcelas de equipamiento, excepto deportivo o escolar. Permite impulsar vivienda sin perder espacio para equipamiento, ya que los metros cuadrados de techo tienen que mantenerse, pero se podrá aumentar la edificabilidad y, por lo tanto, además del equipamiento que está previsto en el PGOU se podrá incrementar la edificabilidad.

Podría darse el caso, ha dicho Serrano a modo de ejemplo, de una parcela donde el equipamiento público se construya en las primeras plantas de del inmueble y los mismos metros cuadrados de ese equipamiento público en la parte superior de ese edificio se construya la vivienda pública de alquiler asequible. Se mantienen los mismos metros cuadrados de equipamiento y también se podría compensar entre dos parcelas.