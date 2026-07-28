Aprobada la ordenanza del Gobierno del Dato en Zaragoza: una normativa para "proteger, ordenar y prestar mejor servicio"

Pleno Municipal correspondiente al mes de julio, último del curso político. - MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este martes la Ordenanza de Gobierno del Dato, una regulación pionera en el ámbito local con la que la ciudad se convierte en la primera capital española en disponer de una norma específica en esta materia que permitirá ""proteger, ordenar y prestar mejores servicios".

La ordenanza establece el marco para gestionar de manera ordenada, actualizada, protegida y coordinada toda la información que maneja el Ayuntamiento, desde los datos relacionados con los servicios públicos, los trámites administrativos, la movilidad o el urbanismo hasta las ayudas, los equipamientos municipales y los principales indicadores de ciudad.

El concejal delegado de Transformación Digital, Miguel Ángel García Muro, ha defendido en la sesión plenaria la iniciativa, que ha contado con el apoyo de PP y Vox. Ha destacado que Zaragoza va a ser la primera capital de España en disponer de una ordenanza del dato, "una normativa técnica pero con una enorme utilidad pública para mejorar los datos, protegerlos, ordenarlos, abrirlos y utilizarlos para prestar mejores servicios".

Otras entidades locales que forman parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), vinculada a la Federación Española de Municipios y Provincias, avanzan en estos servicios.

Esta normativa no es una propuesta aislada, sino que está integrada en una estrategia más ambiciosa de transformación digital e IA "vinculada a proyectos estratégicos que van a marcar el futuro de Zaragoza", ha manifestado el concejal delegado, quien ha precisado que sirve para gestionar mejor toda la información que ya dispone el Consistorio.

En resumen, "busca que los datos municipales estén ordenados, actualizados, protegidos y disponibles para tomar mejor decisiones y prestar mejores servicios", ha detallado Muro.

Por otro lado, dota de mayor transparencia a la Administración local y facilita que emprendedores y empresas puedan utilizar la información pública para proponer soluciones innovadoras, al tiempo que se agilizan trámites y mejoran servicios digitales.

En definitiva, "no va de tecnología por tecnología, va de usar mejor la información pública para que Zaragoza funcione mejor, sea más transparente y preste servicios más útiles, rápidos y seguros a sus vecinos", ha destacado García Muro, quien ha terminado su intervención agradeciendo a los técnicos municipales el esfuerzo y trabajo desarrollado dentro de un proceso complejo "en el que se ha trabajado buscando el mayor consenso posible".

UNA ORDENANZA TRABAJADA DESDE EL DIÁLOGO

Durante el periodo de información pública, el proyecto de ordenanza no recibió ninguna alegación por parte de la ciudadanía. En la fase política de su tramitación se presentaron 44 votos particulares de los grupos municipales --20 de Vox, 19 de Zec y 5 del PSOE--.

De ellos, 13 fueron inadmitidos por razones legales y jurídicas, nueve recibieron el respaldo unánime de los grupos, doce fueron aprobados por mayoría absoluta y únicamente diez se votaron en contra.

DATOS FIABLES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La Ordenanza de Gobierno del Dato permitirá avanzar desde una administración basada en documentos dispersos hacia un modelo que trabaje con información fiable y compartida entre las distintas áreas municipales. De esta manera, se reducirán duplicidades, se facilitará la coordinación interna y se dispondrá de mejores herramientas para adoptar decisiones basadas en datos reales.

Para los ciudadanos, su aplicación podrá traducirse en trámites más ágiles, una menor necesidad de aportar información que ya obre en poder del Ayuntamiento, mejores servicios digitales y un acceso más sencillo a la información pública.

También favorecerá que empresas, universidades, entidades y profesionales puedan reutilizar los datos abiertos municipales para desarrollar estudios, herramientas y soluciones de interés para la ciudad.

La norma permitirá, asimismo, afrontar el uso de tecnologías como la inteligencia artificial con datos de calidad, bajo criterios de seguridad y control y con pleno respeto a la protección de los datos personales.

RECHAZO DE ZEC Y PSOE

Desde el PSOE, Guillermo Ortiz ha reconocido la necesidad de impulsar una ordenanza del dato, "ya que los datos son el petróleo del siglo XXI" y ha incidido, asimismo, en la importancia de mejorar "de forma cualitativa y cuantitativa" los servicios públicos.

Sin embargo, la ordenanza "se debería haber desarrollado con consenso, pero han preferido excusarse bajo tecnicismos para luego pactar con Vox". Por tanto, ha defendido: "No será con nuestro voto con el que le regalen los datos exclusivamente durante años a las empresas, sin preguntarles para qué se usan, poniendo a trabajar a funcionarios de la casa o subcontratando con dinero público". De hecho, "votar a favor sería estar de acuerdo con la venta por fascículos que están haciendo de Zaragoza".

Por parte de Zec, Suso Domínguez, ha argumentado su voto en contra afirmando que "avanza mucho en la toma de decisiones automatizadas sin garantizar el derecho de los ciudadanos a la mediación humana" y "no recoge ni un solo mecanismo de participación ciudadana en el gobierno de los datos".

Domínguez ha alertado de que "defiende unos intereses que corresponden con los del negocio más rancio, eso sí, con cobertura modernita de alta tecnología". En su opinión, no se persigue la mejora de los servicios públicos ni el bienestar colectivo, sino "el negocio".

En este sentido, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha refrendado con su voto a favor la aprobación de la nueva Ordenanza del Dato, "un texto que es fruto de muchos meses de trabajo, aportación y negociación conjunta entre el Partido Popular y Vox".

Torres ha recordado que "Vox lleva exigiendo la transformación digital de la Institución desde su llegada al consistorio en 2019. Un proceso que ahora avanza con paso firme hacia una verdadera simplificación normativa y administrativa para la que esta Ordenanza resulta indispensable".

La concejal no adscrita, María Luisa Gaspar, ha votado a favor y ha señalado que los datos son "un activo estratégico para mejorar la toma de decisiones, optimizar los servicios públicos y aumentar la transparencia", de manera que esta ordenanza, "consensuada por todos los grupos, viene a definir esos principios, esas responsabilidades y a posibilitar una administración más moderna, más coordinada y orientada al ciudadano".

MÁS PROYECTOS MUNICIPALES VINCULADOS AL GOBIERNO DEL DATO

Zaragoza fue una de las ciudades que participó en la elaboración de la ordenanza tipo promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias. El Ayuntamiento aprobó la consulta pública previa en diciembre de 2023 y, posteriormente, tramitó el proyecto, lo sometió a información pública y recibió las aportaciones de los grupos políticos.

A lo largo del procedimiento se han elaborado los correspondientes informes técnicos y jurídicos, se han incorporado las correcciones necesarias y se ha remitido nuevamente la documentación a los grupos municipales hasta dejar preparado el texto que ahora llegará al Pleno.

Esta tramitación ha coincidido con la puesta en marcha de proyectos municipales de gran relevancia relacionados directamente con el gobierno del dato, como la evolución de la arquitectura digital del Ayuntamiento, los nuevos modelos de plataforma tecnológica, el desarrollo de infraestructuras en la nube, la creación de espacios de datos y la incorporación de la inteligencia artificial a los servicios públicos.

La ciudad ha conseguido, además, financiación para dos proyectos de la convocatoria europea destinada al desarrollo de espacios de datos para comunidades inteligentes. La ordenanza queda así integrada en una estrategia más amplia de transformación digital que determinará la evolución de los servicios públicos municipales durante los próximos años.