Aprobadas 15 de 27 de propuestas de resolución: todas de PP y Vox, ninguna del PSOE y dos puntos de ZeC

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado quince propuestas de resolución de las 27 presentadas por los grupos municipales en el Debate sobre el estado de la ciudad. Entre las aprobadas se encuentran las seis del PP y Vox, además de las tres de la concejal no adscrita, mientras que del PSOE no ha salido adelante ninguna y de ZeC han prosperado dos apartados de otras dos iniciativas.

Por unanimidad ha tenido luz verde la iniciativa de Vox que pide alinearse con los acuerdos del Gobierno de Aragón para impulsar la climatización en centros escolares del término municipal.

También, por unanimidad, se han aprobado dos apartados de ZeC que piden garantizar una información veraz en las marquesinas de las paradas de autobús y priorizar las plantaciones de arbolado en los colegios.

De Vox se han aprobado las iniciativas que piden declarar de urgencia las obras de la avenida de Navarra; hacer un Plan Estratégico de Movilidad Metropolitana 2025; abordar una estrategia para adaptar el sistema de depuración de Zaragoza a la normativa UE; y aplicar la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida y alquiler social.

Las seis iniciativas del PP aprobadas pasan por continuar el plan de mejora de las zonas verdes; elaborar una planificación de movilidad para diez años y relanzar las conexiones del aeropuerto de la ciudad; el cheque bebé; avanzar en la simplificación administrativa y crear un nuevo Conservatorio Municipal Profesional de Música.

Las otras dos del PP condenan la corrupción sistémica del Gobierno de España, el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez; y reprueban a la DPZ por bloquear el nuevo convenio de los barrios rurales y el proceso de adjudicación de la explotación de la plaza de toros.

De la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, han salido todas adelante al contar con el apoyo del PP, mientras que el resto de grupos ni han votado por lo que según el reglamento cuenta como abstención. Así, ha prosperado hacer una temporada de ópera en el Teatro Principal; crear un servicio de apoyo a cuidadores de personas dependientes; y hacer un informe de la viabilidad del matadero.

"SALUD DEMOCRÁTICA"

Al finalizar la votación, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha dado las gracias a los concejales por su asistencia y participación para destacar que este debate es un "ejercicio de salud democrática que en otras instituciones no es tan normal" y se ha dirigido especialmente a la oposición porque "precisamente se les da voz" con esta sesión.

Ha dicho no compartir las críticas "exageradas e injustas" de la oposición, pero en "Zaragoza se pueden contraponer modelos a diferencia del Congreso de los Diputados, donde apenas hay capacidad de expresarse", ha comparado Chueca.

Desde la bancada de la izquierda se han comenzado a levantar y hacer ver la hora que marcaba el reloj lo que ha provocado que la alcaldesa preguntara en tono irónico emulando a Sánchez: "Son las tres y no han comido. Es eso lo que están diciendo". Para, la alcaldesa esa actitud de la oposición que quería irse "es una falta de educación y respeto".

En su intervención, Chueca ha lamentado que le dijeran "política barriobajera", una expresión que "les pone en evidencia". "Si se quieren ir yo no he levantado todavía la sesión" le ha dicho directamente a los concejales socialistas y, en concreto, ha mencionado a Paco Galán de quien ha dudado "que se merezca el puesto de concejal dada su actitud".

La alcaldesa ha concluido al comentar que ha habido distintos planteamientos de ciudad y el del PP es el que hace de Zaragoza una ciudad "más libre, abierta y moderna que atrae inversiones, empleo y cultura" para añadir que "aunque queden problemas por resolver, el Gobierno de la ciudad hace un trabajo excepcional".

Asimismo, ha querido dejar claro que en el debate se ha visto que en Zaragoza la oposición tiene voz, "en contraste con el Gobierno de España", y ha terminado indicando que aunque se haya celebrado el último Debate sobre el estado de la ciudad, quedan meses de mandato para cumplir con los compromisos que tiene con los zaragozanos.

LOS PORTAVOCES

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que las seis iniciativas de su grupo, que no han prosperado, son "muy votables" porque atañen al cambio climático, "que ha venido para quedarse", y el Ayuntamiento tiene que pone en marcha líneas transversales del 5% del presupuesto y acondicionar colegios públicos.

También ha pedido un plan de vivienda asequible "de verdad", una mesa de trabajo con alcaldes de barrios rurales para identificar suelos; declarar zona tensionada el Casco Histórico y que todos los barrios tengan servicios. Ha abogado por una ordenanza de inclusión y derechos de las infancia, establecer bonificaciones vinculadas a las 18 líneas de autobús desviadas por obras y también crear un 'bono taxi'.

Asimismo, ha pedido ampliar la línea 1 del tranvía y conectar el este y oeste de la ciudad y la última, que ha calificado de "vital", recuperar el patrimonio histórico y "cuidar" la plaza del Pilar trasladando eventos a los barrios para que no sea un "fiestódromo".

VOX

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha defendido declarar "de emergencia" la reforma de la avenida de Navarra porque una parte se inunda ante las fuertes lluvias; hacer un aparcamiento en altura en Las Fuentes; impulsar la climatización en los colegios; y un plan de movilidad "ambicioso" que incluya vehículos y transporte público en todo el área metropolitana.

Un plan director de la depuradora de La Cartuja es "esencial", ha aseverado Torres porque atañe a la salud de los vecinos y ha pedido que a principios de 2027 haya estrategia municipal y contar con inversión de distintas administraciones.

Asimismo, ha aplaudido que prospere un sistema de acceso a la vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de la prioridad nacional.

ZEC

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha criticado que el modelo del PP es el de "sálvese quien pueda" y entre sus iniciativas ha pedido aumentar un 12% el presupuesto de los servicios sociales; ampliar la línea 1 del tranvía, impulsar la línea 2 y defender al taxi frente a las VTC.

Ha reclamado priorizar la plantación de árboles porque la ciudad ha perdido 10.000 ejemplares y hasta se ha sacado la "motosierra Chueca" en el Huerva; también cree que hay necesidad de apoyar el comercio de proximidad en los barrios rurales porque "en algunos no se puede ni comprar el pan", al tiempo que renovar el convenio con la DPZ. Igualmente, ha exigido que la venta de suelo público se reinvierta en vivienda pública de alquiler y limitar las VUT.

CONCEJAL NO ADSCRITA

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha celebrado que se hayan aprobado sus tres propuestas de hacer un servicio de apoyo a los cuidadores de personas dependientes para apostar por la autonomía personal; crear una temporada estable de ópera en el Teatro Principal; y que en tres meses haya un informe de viabilidad de la línea de sacrificio de porcino del matadero.

PARTIDO POPULAR

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha apuntado que sus propuestas son para construir la Zaragoza del futuro. La primera pide financiación externa para recuperar las riberas del Canal, una "oportunidad y una joya que no tiene que estar escondida".

Las otras iniciativas pasan por reforzar la actividad del aeropuerto, el apoyo a las familias con el cheque bebé; impulsar la simplificación administrativa; crear un nuevo Conservatorio Municipal Profesional de Música; condenar la "corrupción sistémica del Gobierno de España y del entorno de Sánchez; reprobar a la DPZ por "bloquear la firma del nuevo convenio de los barrios rurales" y por el proceso de adjudicación de la explotación de la plaza de toros.