El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2027, que mantiene un año más congelados todos los impuestos municipales y actualiza al 2,5 por ciento del IPC las tasas medioambientales de residuos y abastecimiento de agua.

En el caso del saneamiento y la depuración, la tarifa se mantiene sin ninguna variación, puesto que, en este caso, ya se ha logrado el equilibrio económico entre ingresos y gastos al que obliga la normativa nacional y europea. El proyecto mantiene sin variación los principales tributos municipales, entre ellos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuyo tipo general continuará fijado en el mínimo legal del 0,4.

Asimismo, se consolidan las bajadas introducidas en los últimos años en el Impuesto de Circulación, la Plusvalía, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

También se rebaja de la plusvalía de herencias de segundas propiedades y se mantienen las bonificaciones fiscales para atraer inversiones.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha criticado el "afán" recaudatorio porque de los 12 millones de euros previsto por multas de tráfico y serán más de 14 millones. Ha alertado de que la política de no pagar impuestos es el hundimiento de los servicios públicos.

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha defendido rebajar los impuestos para evitar el infierno fiscal y burocrático del Gobierno de España que impide la prosperidad de los ciudadanos. Se tienen que bajar los impuestos para mantener los servicios publico y atender a los mas vulnerables primando la prioridad nacional, ha subrayado.

Ha comentado que el gravamen del ICIO lo ha pedido reducir para que luego repercuta en el precio final de la vivienda y haya menor presión fiscal ante la emergencia habitacional.

La concejal del PSOE, Marta Aparicio, ha criticado que la derecha dice que baja impuestos, pero, en realidad, "ha subido la presión fiscal a todos los ciudadanos para bajársela a los que más tienen con bonificaciones mientras pegan un estacazo a los ciudadanos".

Sobre la bajada del del IBI ha calculado que es un ahorro de unos 3 euros al año "para el común de los mortales". Sobre la recogida de basuras y agua ha asegurado que la tasa ha subido un 33 por ciento que son 246 euros de media para calificar de "irresponsabilidad" la política de las ordenanzas fiscales.

La consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans, ha criticado el mensaje de la izquierda de "gastar lo que se quiera y el déficit desaparece", frente al modelo de "no hacer un uso electoralista ni decir gratis para todos". "Los ahorros han caído un 11 por ciento desde que Sánchez es el presidente del Gobierno de España y en el Ayuntamiento critican que los ciudadanos aporten 4 euros para aplicar una ley del PSOE", ha comparado.

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Por otro lado, se han aprobado --con el apoyo del PP, Vox y la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, y el rechazo de PSOE y ZeC-- varias modificaciones de crédito, que suman un importe de 14 millones de euros para pagar el personal municipal, reforzar el transporte en los barrios rurales, el equipamiento del Museo Pablo Gargallo, las instalaciones deportivas y el centro municipal de servicios sociales de San José, entre otros.

La concejal adscrita, Marisa Gaspar, ha dicho que son servicios que los zaragozanos usan todos los días y que "no pueden quedarse sin dinero a final del año", pero ha observado que de los 14 millones de esa modificación, casi 12 millones van a gastos de personal y "esos gastos no son sobrevenidos".

Ha comentado que el capítulo 1 de personal del presupuesto de 2026 "ya nació corto y ahora se completa con el dinero del préstamo de La Nueva Romareda, que no es un ahorro, porque simplemente se pasa al 2027". De este modo, el presupuesto de 2027 "empieza ya con casi 12 millones comprometidos" para el nuevo estadio de fútbol.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha defendido que los 558.000 euros de ahorro del PAMEI fueran a los teatro municipales y generar espacios de ensayo; y que los 2,26 millones del IMEFEZ vayan a reducir la factura eléctrica municipal, entre otras peticiones que ha trasladado.

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha avanzado el voto a favor de las modificaciones presupuestarias por "sentido común" y la concejal del PSOE, Marta Aparicio, ha criticado que se dediquen más de 11 millones de los presupuestos participativos de La Nueva Romareda.