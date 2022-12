Aprobado el calendario de tramitación del presupuesto de 2023 de Zaragoza, que concluirá el 18 de enero

ZARAGOZA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión extraordinaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo, que se ha celebrado este lunes, ha aprobado --con el apoyo de PP, CS y VOX y la abstención del PSOE, ZeC y Podemos-- el calendario de tramitación del Proyecto del Presupuesto Municipal para 2023, que concluirá de forma definitiva el 18 de enero.

En la sesión se ha fijado el inicio del plazo de presentación de reclamaciones y enmiendas, así como la realización de las comparecencias de los consejeros municipales que forman parte del Gobierno de Zaragoza para informar sobre el contenido de las partidas presupuestarias incluidas en cada una de las áreas.

El calendario para la tramitación del Presupuesto de 2023 detalla también la fecha en la que deberá celebrarse la Comisión de Pleno en la que se dictaminen las enmiendas y la resolución de reclamaciones así como la propuesta de aprobación definitiva del presupuesto y los demás procedimientos vinculados al mismo.

De esta manera, el calendario de tramitación del Presupuesto de 2023 recoge que los días 12 y 13 de diciembre serán las comparecencias en comisión de los consejeros municipales, comenzando por Urbanismo y siguiendo por Servicios Públicos y Movilidad.

Al día siguiente, 13 de diciembre, será el turno de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior; Presidencia, Hacienda e Interior; Economía, Innovación y Empleo; Participación y Relación con los Ciudadanos; Acción Social y Familia; e Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.

En la misma jornada se abrirá el plazo de presentación de enmiendas de los grupos municipales que terminará el 4 de enero; previamente, el día 28 de diciembre, concluirá el plazo para presentar reclamaciones.

El 13 de enero será la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior para el dictamen de enmiendas, resolución de reclamaciones y propuestas de aprobación del presupuesto, que se llevará el día 18 de enero al pleno de aprobación en acto único y el 20 de enero se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ).

RESPONSABLES

La consejera municipal de Presidencia y Hacienda, María Navarro, ha agradecido el apoyo de VOX y la abstención del resto del grupos, que ha permitido aprobar el calendario de tramitación. "Nunca se ha aprobado un presupuesto tan pronto en los últimos doce años", ha repasado, en respuesta a las críticas de algunos grupos por la tardanza en presentarlo.

María Navarro ha dicho que es un proyecto de presupuesto "responsable" y en réplica a los grupos municipales ha comentado que "no sería tan aburrido si no se hubiera tenido que endeudar en 80 millones de euros o no se continuasen las inversiones iniciadas". "No seria aburrido si fuese electoralista como en otras instituciones y si se presupuestan cosas a sabiendas de que no se pueden ejecutar, pero es lo que hay y es responsable en unos tiempos complicados para la gente", ha zanjado.

Ha añadido que el "dejarse guiar por las elecciones para que la ciudad tenga un presupuesto no es sensato" y ha confiado en poder aceptar las enmiendas que presenten los grupos municipales para "mejorar" el presupuesto municipal.

ABURRIDOS

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha dicho que apoya el calendario porque "urge" aprobar el presupuesto. La primera impresión que de forma sucinta le sugiere el presupuesto es que es "aburrido" porque son una "copia de los anteriores y se repiten partidas no ejecutadas, que aunque tienen cierto incremento no son novedad". "La sorpresa -a su parecer-- es que hayan tardado tanto en presentarlos, porque de las 11 ciudades más importantes ya solo quedan Sevilla y Málaga".

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha manifestado su abstención al argumentar que el calendario se podría hablar en la Junta de Portavoces. Sobre el proyecto de presupuesto ha considerado que "no son creíbles los ingresos y gastos" y ha avanzado que presentará muchas enmiendas parciales y también una enmienda a la totalidad porque "no nos merecemos esto en un año como este porque es muy mejorable".

El concejal del grupo municipal de ZeC, Alberto Cubero, también ha trasladado la abstención "porque si hay voluntad negociadora es una muestra de buena disposición". Al igual que VOX, ha observado que es continuista y se podrían haber presentado en septiembre como en otros grandes ayuntamientos.

"No se que hará para darle diversión a esto" ha expresado para avanzar que sus enmiendas se centrará en "darle coherencia, realismo y visión social, además de defender los servicios públicos, el medio ambiente y las necesidades de la ciudad".

Ha afeado que llegan tarde y había mas días antes de la aprobación por el Gobierno de la ciudad el pasado 30 de noviembre, porque un presupuesto "no es una cuestión sobrevenida". Ha reclamado conocer la fecha de convocatoria del Consejo de la Ciudad para explicar el presupuesto a las entidades sociales y así puedan hacer sus reclamaciones.

También ha preguntado por el calendario de negociación con los grupos municipales y si será entre el 3 y 13 de enero el fin del plazo de presentación de enmiendas y la comisión plenaria, o si las reuniones serán de forma inmediata.

MANO TENDIDA

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha comentado que es importante que la ciudad tenga presupuesto y ha aseverado que hay cambios en el proyecto respecto al de este ejercicio, aunque algunos sean plurianuales, y ha tendido la mano en la negociación al resto de grupos municipales.

La concejal del PSOE, Ros Cihuelo, ha dicho que el presupuesto lo ejecutará otra Corporación municipal de la que se desconoce su composición y "hubiera sido un detalle que hubiera tenido a bien llamarnos", ha ironizado.

Ha compartido con VOX que es "aburrido" y ha confiado en que Calvo "lo anime en la negociación". También ha detectado alguna partida en las que VOX presentará enmiendas, porque ya lo han hecho en anteriores ejercicios y se las aceptaron entonces.

Ha avanzado que el PSOE presentará enmiendas parciales y ha lamentado que no haya habido un diálogo previo. Hay 895 millones presupuestados y lo ingresos previstos son 900 millones y en el capítulo 6, de inversiones, hay partidas del gasto corriente correspondientes al capitulo 2.

Ha contado que sobre el de 2019 se han recibido 90 millones de euros más y, "en realidad, Zaragoza no ha dado una gran transformación" y las inversiones en el capítulo 6 revelan que es "poco imaginativo y ambicioso de lo que se puede obtener de los fondos europeos".