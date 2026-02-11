Aprobado definitivamente, con el voto de calidad de la alcaldesa, el presupuesto municipal de Huesca para 2026

Pleno del Ayuntamiento de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado definitivamente este miércoles el presupuesto municipal para 2026, con el voto favorable del PP y el rechazo de PSOE y Vox, registrándose un empate que se ha resuelto con el voto de calidad de la alcaldesa, Lorena Orduna. Las cuentas ascienden a 65,6 millones de euros.

El presupuesto ha salido adelante en una sesión plenaria extraordinaria en la que se han abordado asuntos de relevancia en el ámbito del personal municipal y la hacienda.

Por un lado, se ha dado luz verde la aprobación inicial de las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Huesca, a propuesta de los jefes de Servicio.

Se trata de la primera de varias modificaciones que se elevarán a lo largo de 2026, ya que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en el proceso de valoración de los puestos de trabajo, lo que implicará ajustes progresivos de la RPT durante este ejercicio.

BOMBEROS Y POLICÍA LOCAL.

Fundamentalmente, aborda mejoras laborales para las plantillas de Bomberos y Policía Local. En el primer caso, además, se trata de mejoras que fueron pactadas en la Mesa de Negociación de Funcionarios con un acuerdo firmado por los sindicatos CSIF, CSL y CGT.

Este acuerdo, incorporado a la Relación de Puestos de Trabajo de este año, ha sido sometido a votación en pleno y ha salido adelante tras registrarse un empate en la votación, resolviéndose mediante el voto de calidad de la alcaldesa, conforme a lo previsto en la normativa de régimen local. El Grupo Socialista y Vox han votado en contra.

Desde el equipo de gobierno se ha expresado de nuevo el compromiso de mantener la línea de diálogo con los representantes de los empleados públicos municipales de este mandato y seguir atendiendo las demandas de la plantilla.

Por otro lado, se han inadmitido las reclamaciones presentadas al Presupuesto General Municipal al no fundamentarse en las causas previstas en el artículo 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En lo relativo a las cuentas, el equipo del gobierno ha sostenido que refuerzan los servicios públicos municipales, el ámbito social y la ejecución de proyectos estratégicos de ciudad, e incluyen 7,4 millones de euros en inversiones para la mejora del espacio urbano, la movilidad y el mantenimiento de infraestructuras, así como actuaciones en equipamientos municipales y ayudas a la rehabilitación de las viviendas de Santa Clara.