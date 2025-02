Aprobado el presupuesto de Zaragoza para 2025, con el apoyo de PP y VOX, que supera los mil millones de euros

ZARAGOZA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con el apoyo del PP y VOX y el rechazo del PSOE y ZeC, el dictamen del presupuesto municipal 2025, que supera los mil millones de euros, el más elevado en la historia de la ciudad

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha elogiado el apoyo "ejemplar" de VOX para sacar adelante el presupuesto del que ha subrayado que supera los mil millones de euros, de los que unos 160 millones serán de inversión al sumarse a los 124 iniciales otros 38,6 millones del remanente de tesorería de 2024.

Asimismo, ha destacado el compromiso con las políticas sociales, que alcanzan una dotación récord superior a 100 millones de euros, y con las dirigidas a vivienda --con 19 millones-- y seguridad ciudadana, que crecen por encima del 20 por ciento.

El presupuesto aprobado se ha mejorado durante la tramitación con la aprobación de diez enmiendas: seis al estado de gastos, por un volumen de 325.000 euros, y cuatro a las bases de ejecución.

En el apartado gastos, se incluyen cuatro enmiendas del PP y dos de VOX. Las cuatro primeras impulsan la contratación de la reforma del Parque Tío Jorge por importe de 15.000 euros; la construcción del Centro Deportivo Municipal Almozara con 20.000 euros que tendrán su continuidad con un plurianual de 2 millones entre 2026 y 2027; se incrementa en 110.000 euros la partida destinada al cerramiento del Mercado Central y se corrige un error material en la partida de renting de vehículos municipales.

Las dos enmiendas de VOX son para realizar el estudio previo para la reforma y ampliación de la biblioteca municipal de Santa Orosia, por 10.000 euros; y otra de 20.000 euros para actualizar el proyecto de reforma del Camino del Vado.

En cuanto a las bases de ejecución, se ha aprobado una enmienda propuesta por VOX para agilizar la tramitación de las actuaciones en barrios rurales con cargo al convenio con la DPZ, y otras tres más de VOX, PSOE y ZEC, coincidentes en su contenido, para mejorar la capacidad de control de la Intervención.

Entre los principales datos ha citado el aumento del 15 por ciento de inversión en los distritos y barrios, en la línea ascendente de los últimos cinco años debido al ahorro de 9,2 millones de euros en intereses de la deuda, la reducción de la carga financiera y el gasto corriente. Zaragoza se consolida como la capital española con "menor presión fiscal", ha comentado Blanca Solans.

"ANTISOCIAL"

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, lo ha calificado de "antisocial, elitista y alejado de la ciudad porque consolida el recorte en servicios esenciales, abandona a los barrios y favorecen los intereses de unos pocos privilegiados". Ha opinado que "esconden un carácter ultraderechista y una gestión desastrosa. Son un castigo a la ciudadanía".

La ejecución de la inversión en los barrios "apenas es del 42 por ciento" y supone que proyectos como la climatización de los colegios "seguirá en el cajón". Además, ha dicho "fomenta la especulación urbanística" para destinar el dinero a la Nueva Romareda "que no iba a costar nada a los zaragozanos" y se reduce la inversión en cultura un 39 por ciento.

Hay seis millones de euros de partidas sin ejecutar en ayudas "cuando hay familias que no pueden pagar la luz o poner un plato de comida en la mesa", ha afeado.

PIVOTA EN EL CIUDADANO

La concejal del grupo municipal de VOX, Eva Torres, ha argumentado el apoyo al presupuesto de 2025 porque "pivota sobre el ciudadano" frente a la política del Gobierno central que "es una máquina de destrucción social" ya que hay casi 13 millones de personas en riesgo de exclusión social y lidera el desempleo en la UE con más del 26% del para juvenil.

Ante este escenario, la formación liderada por Santiago Abascal ha entendido que es "positivo" llegar a un acuerdo con el PP para mejorar la calidad de vida de los vecinos y así han aparcado "las diferencias para crear un escudo que amortigüe las consecuencias de un Gobierno de España ilegítimo".

Zaragoza es la gran ciudad con menor presión fiscal ha enfatizado para dejar claro que no es el presupuesto de VOX pero es el posible al argumentar que habrían invertido más en reforma de calles y la movilidad segura, la seguridad y limpieza en barrios, porque no son partidarios de grandes proyectos.

Han posibilitado ampliar el horario del tranvía en festivos y estudiar la ampliación, partidas para autónomos, pymes y polígonos industriales e invertir en tuberías, arbolado, apoyo a la tauromaquia que es el tercer espectáculo más importante. El apoyo de VOX ha supuesto una afección de unos 30 millones de euros, ha subrayado Torres, quien ha aludido a dos partidas sugeridas por su grupo para reformar el Camino del Vado y la biblioteca de Santa Orosia.

"De no aprobarlo no se podrían hacer convenios buenos para la ciudad", ha asegurado, y ha dicho compartir algunas alegaciones de entidades sociales como el estudio de costes de la recogida de residuos porque están en contra del "basurazo de Sánchez" al no haber actualizado en los últimos 10 años el coste de este servicio y que también aumenta por la subida del precio de la energía.

LEGADO

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha aplaudido las intervenciones anteriores de las entidades sociales porque "quieren hacer ciudad". Sobre el presupuesto, ha dicho que, en seis años, las grandes contratas se han disparado un 30 por ciento y eso hace que el presupuesto de unos 600 millones pase a más mil millones, pero se ha preguntado si la ciudad está más limpia y se recogen mejor los residuos.

Ha criticado a la alcaldesa, Natalia Chueca, que haya optado por la "frivolidad y el cortoplacismo" mientras la ciudad "no luce" en referencia al festival Zaragoza Luce de este fin de semana. A su parecer, el Gobierno de la ciudad "no representa al tejido asociativo".

A Chueca le ha dicho que ser alcaldesa no es solo reformar calles, ni hacer eventos, sino "tener proyecto, impronta, valentía y proponer transformar la ciudad sobre los que más lo necesitan y los vecinos en sus barrios y no tengan la sensación de inseguridad y haya mejores servicios públicos".

El presupuesto es una "oportunidad" para conseguir transformar la ciudad y le ha preguntado a Chueca cual será su legado para deducir que ha optado por "vender la cuidad, malvender suelo público para pagar la Romareda que es la gran mentira de este gobierno porque iba a costar cero euros".

"Barato le sale el apoyo de VOX porque en un proyecto de mas de mil millones solo han influido en 30 millones, aunque yo lo prefiero así", ha ironizado.

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha destacado que se aprueba por 19 de 31 concejales, que es una "inmensa mayoría", y ha preferido no comentar las criticas del PSOE por "lo barato que sale el apoyo de VOX" en referencia al precio del Gobierno de España y tampoco a que la Policía Local de Zaragoza no esté en el VioGén.

"SIN COMPLEJOS"

Blanca Solans ha replicado que la izquierda --PSOE y ZeC-- no ha presentado alternativa ni enmiendas transaccionales entre ellos, lo que revela que no hay una alternativa. Además, les ha criticado que las enmiendas que han presentado a los ingresos apenas mueven 300.000 euros.

Ha afeado a ZeC que en su mandato "apenas llegó a la mitad" la ejecución presupuestaria, que ha comparado con un discurso "demagógico" porque los ciudadanos "ven que se mejora la ciudad".

Además, ha recordado que había un déficit en servicios básicos como la recogida de basura y el abastecimiento de agua y ahora la recaudación repercute en mejoras. Ha instado a ZeC a que "derribe su muro ideológico" para encontrar puntos de acuerdo, como eximir del IRPF al SMI.

"Espero que sea un gran camino presupuestario y no hay que acomplejarse de que PP y VOX aprueben este presupuesto porque los ciudadanos demandan soluciones", ha zanjado.