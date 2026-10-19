Aprobados convenios urbanísticos de Instalaza, con 155 viviendas, y Convento de Jerusalén con más aparcamiento

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha informado de la aprobación definitiva del convenio de Instalaza, que supondrá la construcción de 155 viviendas en lugar de las 90 iniciales; y de la aprobación definitiva del convenio del antiguo Convento de Jerusalén, el conocido como 'Living Romareda' que tendrá cien plazas más de aparcamiento, un 20 por ciento más tras atender la petición de Vox.

Sobre el convenio urbanístico con Instalaza, Serrano ha detallado que se facilita el traslado de esta instalación armamentística al antiguo polvorín de Cadrete, y se "encauza la solución tras superar el periodo de información pública de más de un mes" y atender una petición vecinal.

El convenio habla de compromiso de la industria para trasladarse del Casco Histórico de Zaragoza y en la parcela se levantará 155 viviendas en lugar de 90 iniciales, que es aumento del 70% de lo previsto en edificabilidad y del 72% en densidad. De las 155 viviendas, 20%, que son 31, serán viviendas de protección oficial que se cederán al Ayuntamiento de Zaragoza.

El convenio urbanístico contempla que las cesiones de suelo al Ayuntamiento de Zaragoza se elevan al 57,48%, lo que supone 6.140,90 metros cuadrados.

Asimismo, para compensar los 2.321,60 metros cuadrados de suelo dotacional que no se pueden materializar físicamente en el ámbito --en un sector donde las zonas verdes y espacios libres circundantes ya superan con exceso cualquier exigencia legal--, el Ayuntamiento recibirá, además de las 31 viviendas protegidas, dos locales edificados en planta baja que suman 900 metros cuadrados --de 450 metros cuadrados cada uno-- y una compensación económica cercana a los 987.000 euros.

"No hay modificación sobre lo aprobado de forma inicial y permite el traslado de esta empresa del casco urbano", ha recalcado Serrano, para recordar que es una operación que "acaba con más de 20 años de un problema histórico y a demanda de los vecinos".

El inicio de la construcción de viviendas no serán tan rápido como en el solar del antiguo Convento de Jerusalén, donde el promotor tiene interés en empezar cuanto antes, ya que primero se tendrá que desinstalar toda la fábrica de producción de armas para llevarla a Cadrete.

La próxima Comisión de Urbanismo analizará ambos expedientes, tanto el convenio urbanístico de Instalaza, como la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y su correspondiente convenio urbanístico anejo para el proyecto Living Romareda.

CONVENTO DE JERUSALÉN

Situado en el paseo de Isabel la Católica 10, el expediente del antiguo Convento de Jerusalén se someterá también a la Comisión de Urbanismo someterá la aprobación definitiva de la modificación aislada del PGOU junto con el convenio urbanístico complementario suscrito con la mercantil propietaria de los terrenos, Enta Properties.

Una vez superado el mes de información pública y recabados los informes favorables de los servicios técnicos y jurídicos municipales el documento definitivo permitirá transformar este vacío urbano para construir 220 viviendas, además de un residencia para personas mayores y otra sociosanitaria para uso de profesionales y usuarios de de los grandes centros hospitalarios.

En esta aprobación definitiva aumenta el 20% las plazas de aparcamiento, unas cien más, a petición de Vox y además será libres. A ellas se sumará otras 75 nuevas plazas de aparcamiento público en superficie gracias a la apertura del nuevo vial que supondrán que la promotora cederá al Ayuntamiento 1.135 metros cuadrados de suelo.

La operación Living Zaragoza supondrá 22,4 millones de euros que la promotora abonará al Ayuntamiento por la valoración de la sustitución de los suelos dotacionales y de las cesiones y aprovechamientos, lo que supera en más de 400.000 euros la previsión inicial de Urbanismo.

El convenio recoge un calendario de pagos y el 50% se ingresará cuando la aprobación sea firme y el resto, otros más de 11 millones de euros, cuando el Ayuntamiento otorgue licencia de actividad y construcción para el proyecto.

De las 220 viviendas, un tercio, entre 68 y 70, será de alquiler de larga duración durante al menos diez años; y el resto entre 136 y 150 serán viviendas libres en régimen de venta. También se edificarán las citadas dos residencias.

Todo el destino de los ingresos por la venta de suelo se invierte en rehabilitación o construcción de vivienda para aumentar el parque público de vivienda y así "se fortalece la política de vivienda del Ayuntamiento", ha subrayado Serrano.