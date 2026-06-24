Aragón: 20.000 solicitudes de regularización de migrantes, 5.000 más de lo estimado

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. - EUROPA PRESS

Cree que el 30 de junio habrá dado "tiempo de sobra para que todo el mundo presente los papeles"

UTEBO (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha apuntado este miércoles que las solicitudes en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes han superado las 800.000 a nivel nacional --cuando la previsión inicial era entre 500.000 y 600.000--, por lo que ha estimado que la cifra en la Comunidad llegue a las 20.000 --se preveían entre 15.000 y 18.000--.

"Había que trabajar con estimaciones, no se ha podido hacer de otra manera", ha indicado el delegado del Gobierno en Aragón en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las obras de humanización de la carretera N-232 a su paso por el municipio zaragozano de Utebo.

En todo caso, ha subrayado que el proceso, excepto durante "los primeros diez días", en los que se concentraron numerosos inmigrantes en las sedes de las administraciones para solicitar información, "se ha producido con toda la normalidad del mundo".

"El sistema de citas y la atención presencial en las oficinas habilitadas en Aragón se ha desarrollado con toda normalidad" y todas las entidades que han formado parte del registro de entidades colaboradoras en este proceso "están atendiendo tanto en el entorno urbano como en el rural sin ningún tipo de incidencia", ha expuesto.

TIEMPO DE SOBRA

Con todo ello, por el ritmo de trabajo que llevan actualmente las oficinas, la estimación es que al finalizar el plazo para solicitar la regularización, el próximo 30 de junio, "habrá dado tiempo de sobra para que todo el mundo presente los papeles".

Una vez presentados esos papeles, se entra en la fase de resolución, en la que se han dado ya permisos de trabajo y de residencia provisionales, a falta de revisar toda la documentación, y han llegado también las primeras citas de la Policía Nacional para cumplimentar otros trámites como las huellas dactilares.

"Es un proceso que se está desarrollando con esa normalidad, fundamentalmente dando derechos y dando oportunidades a las personas que ya están aquí, que están recogiendo la fruta en Aragón, que están acompañando a las personas mayores, que necesitan atención permanente, que nos están trayendo la paquetería a los domicilios, tantos y tantos puestos de trabajo en sectores, además demandantes, como ha sido siempre la hostelería, la construcción", ha reiterado Beltrán, quien ha insistido en que "sin duda, va a ser beneficioso para la economía española y para la economía aragonesa".

Sobre el mayor número de solicitudes con respecto a lo inicialmente previsto, ha dicho que creen que "hay más personas que pueden ser beneficiarias", pero que "de ninguna manera es un efecto llamada", ya que estas personas debían demostrar su presencia en España "incluso cinco meses antes al principio de año".

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha explicado que las personas apátridas no entran en este proceso de regularización extraordinaria porque el Ministerio del Interior está trabajando "en otro tipo de vía" para abordar su estancia y residencia en el país.