Desalojada la Torre Moeve de Madrid por un incendio con tres personas en búsqueda

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Un incendio en las plantas medias de la Torre Moeve, antes conocida como Foster y situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres del paseo de la Castellana, ha obligado a desalojar el edificio, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos se han producido sobre las 17.05 horas, cuando se ha recibido un primer aviso por un incendio que ha obligado a desalojar la torre. Los servicios de emergencia buscan a tres personas confinadas en el edificio.

#ÚLTIMAHORA | Un incendio en el rascacielos de la Torre Moeve en Madrid provoca una columna de humo pic.twitter.com/EzDopmSvlI — Europa Press (@europapress) June 23, 2026

En concreto, se trata de un incendio en un cuarto técnico de la planta 25, en la mitad superior de la torre. Hasta el lugar se han trasladado Bomberos de Madrid, que ya han controlado el incendio y siguen trabajando para extinguir las llamas.

Personal sanitario de Samur-Protección Civil ha atendido a dos trabajadores por intoxicación por inhalación leve por humo, así como a un transeúnte debido a un cuadro de crisis de ansiedad, según han detallado desde Emergencias Madrid.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado estar "muy atento" a la situación y, en sus redes sociales, ha abundado en que los equipos de seguridad y emergencia trabajan en la zona para "controlar la situación, proteger a las personas y minimizar daños".

Esta misma torre ya fue escenario de un pequeño incendio a mediados de diciembre provocado por un transformador eléctrico. En aquel momento también se ordenó la evacuación de la torre y la interrupción del suministro eléctrico.