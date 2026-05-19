Aragón abre inscripciones para los puntos oficiales de observación del eclipse del 12 de agosto

Archivo - April 8, 2026, Orion Capsule, Outer Space: The Moon, backlit by the Sun during a solar eclipse, photographed by the Orion spacecraft external camera mounted on the solar array as the Artemis II mission approaches the Moon showing on day 6 of the - Nasa/Nasa / Zuma Press / ContactoPhoto - Archivo

ZARAGOZA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha abierto este martes el plazo de inscripción para acceder a los puntos oficiales de observación del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026.

Las reservas se canalizarán a través de la web 'turismodearagon.com', que será el único canal habilitado para gestionar el acceso a estos espacios denominados POGA --Puntos de Observación del Gobierno de Aragón--.

Estos puntos son espacios seleccionados y organizados por el Ejecutivo autonómico para facilitar una observación segura y ordenada del fenómeno, ante la previsión de una elevada afluencia de personas en distintos puntos del territorio durante un fenómeno de carácter excepcional.

El sistema de inscripción permitirá reservar plaza por vehículo con un coste de 10 euros, con independencia del número de ocupantes.

Durante el proceso de reserva, se solicitarán datos como la matrícula del vehículo y el número de personas, con el objetivo de ajustar la capacidad de cada espacio y garantizar una adecuada gestión de los accesos.

En una primera fase, se habilitarán cuatro puntos oficiales de observación situados en Javalambre, Calamocha, MotorLand y Épila.

El dispositivo está diseñado para seguir ampliándose progresivamente hasta completar el conjunto de espacios previstos siempre que sea necesario.

ANTICIPAR EL IMPACTO

El Gobierno de Aragón enmarca esta iniciativa en el conjunto de medidas que se están impulsando para anticipar y ordenar el impacto del eclipse, un fenómeno astronómico excepcional que situará a la comunidad en el centro de atención y puede concentrar a decenas de miles de personas en un periodo muy reducido de tiempo.

Aragón se sitúa entre las comunidades más avanzadas en la planificación de este fenómeno, que no responde a la lógica de un evento convencional, sino que plantea un importante reto organizativo y de gestión de flujos de población.

El objetivo es garantizar un soporte básico de servicios en los espacios habilitados y facilitar una experiencia organizada para quienes se desplacen a Aragón. Para ello, el Ejecutivo autonómico trabaja con distintos escenarios de afluencia en el conjunto del territorio.

De forma paralela, los distintos departamentos del Gobierno de Aragón continúan trabajando en la definición de recomendaciones y materiales divulgativos dirigidos a la ciudadanía, orientados a garantizar una observación segura y ordenada del eclipse, que se difundirán próximamente.