Aragón acoge la primera reunión de las Comisiones Asesoras de Derecho Civil de todas las comunidades con derecho propio

José María Fuster y Carmen Bayod, en la presentación del encuentro de Comisiones Asesoras de Derecho Civil. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza acoge este próximo miércoles, 10 de septiembre, la primera reunión de representantes de todas las comisiones asesoras de Derecho civil de las seis comunidades con Derecho civil propio: Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Islas Baleares y Aragón.

El encuentro, impulsado por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, está organizado por el Gobierno de Aragón, que ha invitado también a participar a la Comunidad Valenciana y a la sección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación. Medio centenar de especialistas en derecho y representantes institucionales participarán en la reunión.

"El encuentro permitirá compartir experiencia y visiones entre las comunidades autónomas con Derecho civil propio, detectar problemas en el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas con competencia en esta materia y establecer una colaboración entre todas ellas", ha explicado el director general de Desarrollo Estatutario, José María Fuster.

DERECHO FORAL

"El Derecho civil aragonés, nuestro Derecho Foral, constituye la principal identidad de Aragón y nuestra mejor carta de presentación: se aplica a los aragoneses en relación a muchos asuntos, como el derecho de las personas, de la familia, sucesiones, vecindad, servidumbres y otras cuestiones propias del derecho patrimonial", ha resumido la presidenta de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, Carmen Bayod.

El evento tendrá lugar en la Sala 'Hermanos Bayeu' del Edificio Pignatelli y contará con la conferencia inaugural del jurista Jesús Delgado Echevarría, experto en derecho aragonés.

La jornada se divide en mesas de trabajo sobre asuntos como la composición y funcionamiento de las comisiones asesoras, los trabajos legislativos más recientes en Derecho civil en cada comunidad y puntos de encuentro y colaboración entre las diversas comisiones.

También se expondrá la experiencia aragonesa en la modificación por acuerdo unánime de las Cortes de Aragón del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas, cuyo anteproyecto fue elaborado por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil.