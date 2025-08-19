Aragón activa 500.000 euros en ayudas contra el fuego bacteriano en perales y membrilleros

ZARAGOZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la Orden AGA/1005/2025, de 6 de agosto, que establece las bases reguladoras para conceder subvenciones a explotaciones afectadas por el fuego bacteriano --'Erwinia amylovora'-- en perales y membrilleros de todo Aragón, que cuenta con una primera intervención valorada en 500.000 euros, financiados exclusivamente con fondos propios.

Se trata de la primera vez desde que se tuvo conocimiento de la afección del fuego bacteriano en la Comunidad, hace más de una década, que la Consejería diseña un plan específico de subvenciones para la reconversión varietal de las especies afectadas.

Esta enfermedad infecciosa afecta a, entre otros cultivos, a perales y membrilleros, y ha experimentado una expansión más que notable durante los últimos años, especialmente en la Comarca de Calatayud, donde están afectadas prácticamente las 470 hectáreas dedicadas a este tipo de frutales en la zona.

Esta orden fija las reglas para otorgar ayudas que permitan a los fruticultores la reconversión varietal de las zonas afectadas. Pueden beneficiarse de ellas las explotaciones de peral y membrillero siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Están subvencionadas acciones como el arranque de plantaciones enfermas y la replantación con variedades más resistentes.

La tramitación se realiza a través de medios electrónicos, exige menos documentación si ya está en poder de la Administración y se basa en criterios objetivos y transparentes.

Además, las ayudas se acompañan de jornadas técnicas y sesiones informativas junto a los profesionales para facilitar de manera conjunta una reconversión ordenada y participativa en las explotaciones afectadas por esta enfermedad.

EL FUEGO BACTERIANO

El fuego bacteriano es una enfermedad vegetal causada por la bacteria 'Erwinia amylovora', que afecta principalmente a frutales como el peral y el membrillero.

Entre sus síntomas, provoca necrosis en hojas, flores y ramas, que se ennegrecen como si se hubieran quemado por el fuego --de ahí viene el nombre de la patología--.

El fuego bacteriano se propaga con rapidez a través de insectos, agua, viento, herramientas de poda o incluso por contacto entre plantas y puede llegar a destruir plantaciones completas en poco tiempo, obligando al arranque total de los árboles afectados para frenar su expansión.

Es una de las plagas más graves para los frutales ya que no existe un tratamiento curativo eficaz, solo medidas preventivas y de erradicación.