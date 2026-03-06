Aragón activa el Plan de Inundaciones ante la previsión de crecidas en varias ríos de la margen derecha del Ebro

Archivo - Crecida de un cauce de un río, agua, caudal. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha activado a las 18.00 horas de este viernes el Plan de Inundaciones (Procinar) en fase de alerta ante la previsión de crecidas ordinarias en algunos ríos de la margen derecha del Ebro, tras las precipitaciones acumuladas por el paso de la borrasca Regina.

Según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la crecida ordinaria afectaría principalmente a los ríos Aguasvivas, Queiles, Huecha, Huerva, Algás y Manubles.

La CHE ha estimado que los ríos se mantendrán en nivel amarillo, aunque en algún caso podrían rozar el nivel naranja de peligrosidad. No se esperan daños en el casco urbano, si bien sí podrían anegarse zonas próximas al cauce.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón, se ha dado aviso a los ayuntamientos, a las comarcas afectadas y a los cuerpos operativos para que refuercen las labores de prevención y vigilancia.

Esta alerta se difunde también a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y del 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección. A través de estos mismos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación.

Protección Civil ha recomendado a la población extremar la precaución, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.