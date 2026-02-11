Aragón adapta el folleto de arbitraje de consumo a la lectura fácil

Presentación del folleto de arbitraje de consumo en lectura fácil. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Utrillo ha acogido este viernes la presentación del Folleto sobre el Sistema Arbitral de Consumo en lectura fácil, una herramienta accesible destinada a facilitar la comprensión y el ejercicio de los derechos de las personas consumidoras, especialmente de aquellas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Este proyecto es fruto de la colaboración entre el Gobierno de Aragón y Plena Inclusión Aragón y pretende avanzar hacia una administración más cercana, comprensible e inclusiva, en la que todas las personas puedan entender, ejercer y defender sus derechos como consumidoras.

El acto, celebrado en la Asociación Utrillo, en Zaragoza, ha contado con la participación de la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios en funciones, Inma de Francisco; el presidente de Plena Inclusión Aragón, Santiago Villanueva; y la presidenta de la Asociación Utrillo, Celia Brocal.

Inma de Francisco ha señalado que la propuesta "nace con un objetivo claro, que todas las personas puedan entender de forma sencilla, accesible y directa cómo funciona el Sistema Arbitral de Consumo". "El Sistema Arbitral de Consumo es una herramienta muy valiosa, es gratuito, rápido, voluntario y permite resolver conflictos entre personas consumidoras y empresas sin necesidad de acudir a un juzgado", ha resumido.

El servicio de accesibilidad cognitiva de Plena inclusión Aragón, denominado Creando Espacios Accesibles, ha sido el encargado de adaptar a lectura fácil el folleto. Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que integran este servicio han sido las responsables de su validación, para garantizar que el contenido es fácilmente comprensible.

Tras la presentación, se ha realizado una visita al taller ocupacional de la Asociación Utrillo, entidad miembro de Plena inclusión Aragón, donde han conocido el trabajo que desarrolla la entidad en favor de la inclusión, la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual

EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO

El Sistema Arbitral de Consumo es un mecanismo voluntario, gratuito, rápido y eficaz que permite resolver conflictos entre personas consumidoras y empresas sin necesidad de acudir a los tribunales. La decisión final, denominada laudo, tiene carácter vinculante y es de obligado cumplimiento para ambas partes.

El nuevo folleto explica de forma clara y sencilla qué es el arbitraje de consumo, cuáles son sus características, cómo se solicita, en qué casos no puede utilizarse y cómo funciona el proceso de mediación y arbitraje.

El contenido ha sido adaptado a lectura fácil, con un lenguaje comprensible, estructura clara y apoyo visual, para garantizar la accesibilidad cognitiva.

La iniciativa se enmarca en lo dispuesto en la Ley 5/2019, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón, que establece la obligación de adaptar la información en materia de consumo a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, así como en los principios recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón.

El folleto incorpora pictogramas de ARASAAC, el Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa, un proyecto del Gobierno de Aragón de referencia internacional que facilita la comprensión de la información mediante sistemas visuales accesibles.

Se han editado mil ejemplares del folleto para su distribución entre entidades sociales, colectivos destinatarios y personal de atención, y su contenido estará disponible también en la web del Gobierno de Aragón, donde se mantendrá actualizado.