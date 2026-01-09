Aragón advierte que el modelo de financiación supondrá un "agravio brutal" para sus ciudadanos: "Nos perjudica"

Archivo - El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro. - GOBIERNO DE ARAGÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha puesto el foco sobre el "agravio brutal" para los ciudadanos aragoneses, por parte del Gobierno central, que supone la "presunta" reforma del modelo de financiación autonómica que, según ha destacado, "claramente, perjudica a Aragón".

En una rueda de prensa este viernes, Bermúdez de Castro ha defendido que una reforma de la financiación autonómica debe acometerse "sin privilegios ni agravios", por lo que ha censurado que el Gobierno de España haya iniciado las negociaciones pactando con "un prófugo, sentenciado e independentista", en referencia al líder de ERC, Oriol Junqueras, quien "mirará siempre antes por sus privilegios y beneficios".

Ha calificado de "maniobra de manipulación y sobeteo de datos" la presentación este viernes de la propuesta del Gobierno de España para la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica, a cargo de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hará que las CCAA cuenten con cerca de 21.000 millones de euros más que en la actualidad, 630 de los cuales para Aragón.

El titular autonómico de Hacienda ha explicado que el Ejecutivo central incorpora como novedad la inclusión en la cesta de impuestos del sistema los impuestos de patrimonio, sobre depósitos bancarios, sobre actividades de juego y sobre el depósito de residuos en vertedero, por lo tanto, el aumento de la financiación para Aragón de 630 millones de euros responde a "impuestos que ya estamos recibiendo", es decir, es un dinero "que ya nos llega", dado que estas figuras tributarias eran objeto de los recursos de las comunidades autónomas y "nosotros recibíamos el cien por cien de estos impuestos".

El Gobierno de Aragón recibía la totalidad de estos impuestos y al incluirlos en el sistema "nos dicen que hemos subido más de 600 millones de financiación", ha apuntado Bermúdez de Castro, quien ha calificado esta acción de "trilerismo puro" y ha enfatizado en el hecho de que la comunidad autónoma "pierde peso" con la propuesta.

Otras de las novedades es el incremento del porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF y el IVA. En el caso del primero, Bermúdez de Castro ha cifrado en 107 millones de euros la cuantía que percibirá de más Aragón el próximo año con esta medida, desde el 50 al 55%; y, en el caso del IVA, que pasa del 50 al 56,5%, 97,80 millones. Así, ha estimado en "poco más de 200 millones" lo que verdaderamente recibirá Aragón de nuevos fondos del Estado.

DESPOBLACIÓN Y OROGRAFÍA

Roberto Bermúdez de Castro ha recordado que en la financiación autonómica hay dos elementos "muy importantes" para Aragón: la despoblación y la orografía. Ha apostillado que, en esta reforma, el Gobierno de "Sánchez y Alegría se ha olvidado" de estas dos cuestiones exigidas por esta región, lo que "claramente, nos perjudica porque es nuestro principal déficit en financiación a futuro".

"De todo aquello que se nos pide opinión, no nos han hecho caso en nada", ha lamentado Bermúdez de Castro, recalcando la relevancia de la orografía, por ejemplo, para prestar servicios en zonas de montaña y mantener carreteras, colegios y servicios sociales.

Respecto a la dotación al sistema de financiación de un fondo climático de unos 1.000 millones, dos tercios de los cuales se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo y el restante entre el resto de comunidades, bajo el criterio de población ajustada, el consejero aragonés ha ironizado: "Aquí no hay riadas, no hay nevadas, no se destruyen glaciares".

"A partir ahora, del discurso de Pilar Alegría supongo que ha desaparecido el concepto del cambio climático en la Comunidad Autónoma de Aragón. No existe el cambio climático", ha expresado.

PRIVILEGIO A CATALUÑA

Por otro lado, Roberto Bermúdez de Castro ha reprochado al Gobierno central que privilegie al ciudadano catalán al garantizar el cumplimiento de la ordinalidad con Cataluña, frente al aragonés, considerando que se comete un "agravio brutal".

"No hay mayor desigualdad, no hay menos progresismo, no hay menos socialismo que la ordinalidad", ha afirmado Bermúdez de Castro, quien ha reivindicado que "quien tiene más dinero, debe pagar más impuestos para redistribuir ese dinero entre quien más lo necesita", sin embargo, "quien más tiene, más va a tener".

Los servicios públicos en Cataluña, ha comentado Bermúdez de Castro, "van a tener muchos más fondos que quien presta un servicio público en Aragón", ha comparado.

CPFF EL MIÉRCOLES

A pesar del desacuerdo de Aragón con el nuevo modelo de financiación autonómica, Bermúdez de Castro ha avanzado que asistirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para el próximo miércoles "a escuchar y mostrar nuestra opinión, que es clara: un sistema de financiación debe tener un punto de partida cero entre todas la comunidades autónomas, sentándonos en una mesa de igual a igual, porque todos los ciudadanos de este país son iguales".

En esta línea, el consejero de Hacienda ha asegurado que la relación del Gobierno de Aragón con el Ministerio "ha sido nula", por lo tanto, "cuando Montero ha dicho que ha llamado a las CCAA a negociar, nosotros no hemos recibido ningún tipo de comunicación por parte de la vicepresidenta. Creo que se ha equivocado de teléfono, de dirección de email o dirección postal".

De hecho, "ni nos cogen el teléfono ni nos contestan a cartas, prácticamente desde el principio. Creo que en toda la legislatura no hemos recibido más que dos o tres contestaciones a comunicaciones nuestras", ha contado.