Aragón alcanza 80.000 millones de inversión con la instalación de Diamond Foundry para fabricar chips en Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha celebrado la decisión de la empresa estadounidense Diamond Foundry de invertir mil millones de euros en una planta para la fabricación de chips en Zaragoza, lo que eleva la cantidad de inversión en la comunidad autónoma hasta los 80.000 millones en esta legislatura.

En declaraciones a los medios de comunicación desde Calatayud, donde este domingo participa en actos de campaña electoral como candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón ha recalcado que esta inversión es "una magnífica noticia" y generará 300 puestos de trabajo.

Según la información publicada este domingo por 'El Periódico de Aragón', Diamond Foundry fabricará desde la capital aragonesa "obleas de diamante sintético, un componente estratégico de los semiconductores que sirve para desarrollar chips de alto rendimiento" y se prevé que comience su actividad este año.

La planta se instalará en las instalaciones construidas para la antigua empresa Becton Dickinson --que no llegaron a funcionar--, en el polígono Empresarium de Zaragoza, "una construcción de máxima calidad y de última tecnología pensando en la industria farmacéutica, pero absolutamente compatible con la fabricación de chips", ha asegurado.

En este punto, Azcón ha contado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado a cabo los trámites necesarios en materia de permisos durante las últimas semanas y "toda la tramitación urbanística ya está hecha", ha aclarado, agregando que "esos pasos administrativos eran absolutamente necesarios para la compraventa que las empresas harán entre ellas y empezar de forma inmediata".

Azcón ha afirmado que la llegada de Diamond Foundry a Zaragoza es "posiblemente, la inversión más importante que se va a hacer en España para fabricar chips" y se enmarca en un "sector puntero y de futuro", como es el de la tecnología.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha hablado de la creación de un "ecosistema industrial absolutamente interesante" para referirse a Aragón, puesto que además de los "miles de millones de euros de inversión en centros de datos" se suma ahora la fabricación de los chips que necesitarán esos centros de datos.

80.000 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN

Jorge Azcón ha expresado que el anuncio de una nueva infraestructura de datos la pasada semana elevó la cifra inversora hasta los 79.000 millones de euros en Aragón, "y hoy hablamos de 80.000", la mayoría en el sector tecnológico.

Todo ello, "nos está acercando a que Aragón sea, realmente, la región del sur de Europa con mayor inversión en tecnología. No hay ninguna otra región en todo el sur de Europa que pueda hablar de la capacidad de computación que tenemos en Aragón", ha apostillado, para añadir que la comunidad autónoma está "a la altura" de París o Frankfurt en materia de centros de datos e industria tecnológica.

"Podemos estar absolutamente satisfechos del trabajo que hemos hecho", se ha felicitado Azcón, quien ha subrayado que estas inversiones generarán "prosperidad y puestos de trabajo con alta cualificación y altos salarios" para la comunidad autónoma.

Este "ecosistema" al que se ha referido Azcón también será una "oportunidad" para los jóvenes aragoneses, motivo por el que desde el Gobierno de Aragón "hemos apostado por la formación en tecnología", ampliando plazas en ingenierías y ciencias en los centros universitarios y en Formación Profesional.

De hecho, "más de la mitad de la oferta de Formación Profesional en Aragón tiene relación con las ramas relacionadas con STEAM, porque eso es el futuro, lo que va a cambiar la sociedad en la que vivimos y va a hacer que nuestra comunidad autónoma esté a la cabeza de un sector tan importante e interesante como la tecnología", ha observado Azcón.