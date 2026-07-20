Aragón celebra 40 años siendo un referente en la ciencia de los materiales que están transformando el mundo

El centro aragonés fue el primero en crearse (nació en 1985 como ICMA, instituto mixto de CSIC y Unizar). - INMA

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro institutos de Ciencia y Tecnología de Materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) celebran este año el 40 aniversario de su creación con un amplio programa de actividades destinado a acercar la ciencia de materiales a la sociedad y poner en valor cuatro décadas de investigación, innovación y transferencia de conocimiento. De hecho, Aragón fue la primera comunidad autónoma en contar con un instituto dedicado a la investigación en materiales.

El origen del actual INMA, instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza (Unizar), se remonta al 24 de mayo de 1985, cuando nació el Instituto de Ciencia de Materiales (ICMA) ya como centro mixto de ambas instituciones. A lo largo de 1986 se culminó la creación del resto de centros y, cuarenta años después, estos institutos son referentes nacionales e internacionales en investigación en materiales.

Para celebrarlo, el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA) ha preparado actividades divulgativas destinadas a la ciudadanía y un ciclo en la Filmoteca de Zaragoza centrado en materiales. Todo culminará con un acto institucional en noviembre en la sede central del CSIC en Madrid junto al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC), al Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC) y al Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS-CSIC-US).

CICLO DE CINE Y ACTIVIDADES

Dentro de esta celebración conjunta, el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón ha preparado un programa propio para acercar esta disciplina a la sociedad aragonesa.

La principal iniciativa será 'Los 40 Materiales', un catálogo elaborado por investigadores e investigadoras del INMA (CSIC-Unizar) que reúne cuarenta materiales que han sido, son y seguirán siendo fundamentales para el desarrollo científico y tecnológico. Además, el instituto ha organizado, junto con la Filmoteca de Zaragoza, un ciclo de cine con películas en las que los materiales y sus cualidades son protagonistas de la trama o de las habilidades de los personajes.

Este ciclo, que coge el testigo del que el año pasado se celebró con motivo de la Física Cuántica, se ha coordinado junto a miembros del Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías (CAPA-Unizar), y se celebrará durante el mes de noviembre. Estará abierto a la ciudadanía y científicos y científicas expertos en esas áreas explicarán las claves de la trama de cada película.

CUATRO DÉCADAS DESARROLLANDO LOS MATERIALES DEL FUTURO

La ciencia de materiales está detrás de buena parte de las innovaciones que están transformando nuestra sociedad. Desde nuevos materiales para producir y almacenar energía de forma más eficiente hasta tecnologías cuánticas, biomateriales para medicina personalizada o sistemas avanzados para la sostenibilidad, los materiales del futuro nacen hoy en los laboratorios de estos cuatro institutos.

Desde su creación, los centros de Ciencia y Tecnología de Materiales del CSIC se han convertido en el principal motor de la investigación pública española en este ámbito. Su trabajo ha permitido desarrollar nuevos materiales avanzados y transferir ese conocimiento al tejido productivo, contribuyendo al crecimiento económico, la competitividad industrial y el bienestar de la sociedad con avances las redes metal- orgánicas (MOF), el grafeno, la física ultrarrápida o las tecnologías cuánticas.

Su investigación tiene hoy un impacto directo en algunos de los grandes desafíos del siglo XXI. En el ámbito de la transición energética trabajan en células solares más eficientes, nuevas generaciones de baterías, superconductores, materiales para la captura de energía ambiental o tecnologías para el reciclaje y la descontaminación. En salud desarrollan nanopartículas y biomateriales para el diagnóstico precoz, la administración dirigida de fármacos o la mejora de tratamientos como la radioterapia. Y en el ámbito digital investigan dispositivos para tecnologías cuánticas, memorias magnéticas y procesadores de nueva generación.

CENTRO DE EXCELENCIA SEVERO OCHOA

El Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA) ha sido el primero de nuestra Comunidad Autónoma en obtener la acreditación de excelencia Severo Ochoa, que concede la Agencia Estatal de Investigación. Ese reconocimiento supone una financiación de 4,5 millones de euros y la dotación de cinco contratos predoctorales para el periodo 2024-2028. El INMA es un instituto mixto de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza (Unizar).

Con cerca de 300 miembros, tiene más de 40 proyectos europeos en curso y una media anual de 300 publicaciones y 7 millones de euros obtenidos en programas públicos competitivos. Además, trabaja en colaboración con la industria.