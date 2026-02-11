Aragón cierra el 2025 con 18.611 compraventas y las operaciones se desplazan de capitales a áreas metropolitanas

Presentación del Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón del cuarto trimestre de 2025. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mercado inmobiliario de la vivienda en Aragón consolida su nivel de actividad en el último trimestre de 2025 y cierra un año en el que se han producido un total de 18.611 compraventas --dato que se sitúa en el nivel máximo desde el primer trimestre de 2008-- y en el que se ha producido un desplazamiento de las operaciones desde las capitales de provincia hacia las áreas metropolitanas.

Así lo recoge el último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, impulsado por la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Ibercaja, Grupo Plaza 14, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón e Ingennus.

En la presentación, celebrada este miércoles, en el Espacio Xplora de Ibercaja en Zaragoza, ha participado el director de la Cátedra, Luis Fabra, el jefe de Desarrollo de Negocio Promotor de Ibercaja, Jorge Aguerri; el responsable de Marketing de Grupo Plaza 14, Álvaro Concha; el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, Fernando Baena; y el arquitecto socio en Ingennus, Fernando Used.

Entre octubre y diciembre, el número de operaciones que se han registrado ha sido de 4.549, en línea con el trimestre anterior (-0,3%), que supone un ascenso del 2,8% respecto al mismo trimestre del año precedente. Con ello, el vigor que viene mostrando la actividad del sector se consolida en los últimos tres meses de 2025, con niveles próximos a máximos desde el tercer trimestre de 2007.

El precio de los inmuebles residenciales ha concluido el cuarto trimestre con un importe de 1.743 euros por metro cuadrado, alcanzando el precio máximo desde 201. Respecto al trimestre anterior, el precio se ha incrementado un 3,4%, lo que sitúa la tasa interanual en un 10,6% a cierre de 2025.

Este incremento ha estado impulsado tanto por el precio de la vivienda usada, con un crecimiento trimestral del 3%, como por el de la vivienda nueva, que aumenta un 2,4% en el trimestre. En los últimos 12 meses, estos precios acumulan incrementos del 10% y el 12,4% respectivamente.

CONTINUIDAD DEL DINAMISMO

Luis Fabra ha destacado la continuidad del dinamismo de la actividad inmobiliaria, afirmando que los resultados del último trimestre del año constatan la buena dinámica del sector. "Aunque el número de compraventas de vivienda ha registrado el tercer descenso intertrimestral consecutivo, mantiene cuantías próximas a máximos desde 2007", ha anotado.

Ha destacado que los precios de la vivienda han seguido intensificándose debido a una creciente demanda derivada del aumento de poblacional y de la formación de nuevos hogares, además de una escasa oferta, tanto de obra nueva como usada, situación que previsiblemente se mantendrá en el corto plazo.

A esto, según Fabra "se suma la favorable evolución de la economía, que incide en el empleo y los salarios y la positiva respuesta hipotecaria".

Igualmente, el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza se ha fijado en el desplazamiento del demandante de vivienda, por una cuestión de precios, hacia el área metropolitana. Esta dinámica está favoreciendo, ha observado Fabra, a los municipios del entorno de las capitales de provincia.

Como ejemplo, ha citado la pérdida de cuota de mercado de compraventa de la ciudad de Zaragoza, con un 41,4% de las operaciones de Aragón en el último año, mientras que en los últimos ejercicios ha sido del entorno del 50%. De este modo, las tres capitales han perdido peso relativo con respecto a su provincia, situando a localidades como Cuarte de Huerva o Jaca como tercer y cuarto municipio en cuota de mercado tras Zaragoza y Huesca.

VIVIENDA NUEVA Y USADA

Sobre la distribución, la compraventa de vivienda usada ha registrado un aumento del 1,6% en el trimestre, alcanzando las 3.701 operaciones, volumen próximo a máximos de la serie histórica, que se alcanzaron en el tercer trimestre de 2025.

En vivienda nueva, el número registrado ha sido de 848 compraventas, que ha supuesto un descenso trimestral del 7,9%, equiparando prácticamente la cifra con la de hace un año. En total, en los últimos doce meses se han contabilizado 18.611 compraventas, máximo volumen alcanzado desde el primer trimestre de 2008 y sexto trimestre consecutivo de crecimiento interanual, lo que ha supuesto un incremento en los últimos doce meses del 13,2%. En el último año se han alcanzado las 13,53 compraventas por cada mil habitantes.

Por su parte, el responsable de Marketing de Grupo Plaza 14, Álvaro Concha, ha subrayado que "en el año 2025 se han batido todos los récords en número de ventas de viviendas de obra nueva en el actual ciclo inmobiliario, superando las 3.700 unidades vendidas".

Álvaro Concha ha advertido: "No será fácil repetir esta cifra de ventas en los próximos ejercicios, porque actualmente no tenemos capacidad en Aragón para construir más de 3.000 viviendas al año y la demanda continúa superando la oferta. En resumen, podremos vender todo lo que seamos capaces de construir".

En esta línea, el arquitecto socio en Ingennus, Fernando Used ha apuntado que la industrialización se ha afianzado en 2025 como una de las grandes transformaciones del sector y seguirá marcando el ritmo en 2026, especialmente cuando se apoya en modelos de colaboración entre agentes.

Used ha incidido en el reto de la eficiencia energética en la obra nueva, que ha de basarse en la reducción de la demanda y en la mejora del rendimiento de los sistemas, lo que permite disminuir el consumo energético y mejorar de forma significativa el confort de los edificios.

HIPOTECAS

Respecto a la vía de pago para la adquisición de estas viviendas en Aragón, la financiación de la operación a través de una hipoteca ha disminuido en el trimestre, hasta representar el 66% de las compraventas, frente al 71,4% del trimestre anterior.

El número de hipotecas total formalizadas en el trimestre ha sido de 12.288, lo que supone un crecimiento respecto al mismo trimestre del año pasado del 14,9%. En conjunto, el volumen anual de recursos destinados a financiación hipotecaria sobre vivienda supera los 1.580 millones de euros, con un ascenso interanual del 25,6%.

El jefe de Desarrollo de Negocio Promotor de Ibercaja, Jorge Aguerri, ha trasladado que "el mercado hipotecario sigue gozando de una excelente salud, formalizándose en términos interanuales un 14,9% más hipotecas sobre vivienda, que el año precedente. Nos situamos en un 66% de compraventas financiadas con hipoteca".

En lo relativo al precio, Aguerri ha manifestado: "El tipo de interés medio de los nuevos créditos hipotecarios ha descendido y se sitúa en un 2,76%, respecto al 3,03% del trimestre anterior. A su vez, la cuota hipotecaria mensual se fija en 603 euros, mejorando el ratio de accesibilidad en un 7,6%, respecto al periodo anterior".

ALQUILER

Respecto al precio de oferta de vivienda de alquiler en Aragón, durante el mes de diciembre ha sido de 10,4 euros por metro cuadrado y mes, máximo de la serie con un incremento trimestral del 3,8% y un ascenso interanual del 9,9%.

En este punto, Luis Fabra ha urgido al próximo Gobierno de Aragón a trabajar en los datos del depósito de fianzas, puesto que su adecuado tratamiento facilitaría información sobre el número de contratos en el territorio, precios y características de los arrendamientos.

De acuerdo a los datos de la oferta, ha expuesto Luis Fabra, "vemos que cada vez hay menos viviendas anunciadas en los portales inmobiliarios, porque muchos ya directamente se asignan a los demandantes las agencias inmobiliarias y ya no las suben". En cualquier caso, "la realidad es que hay crecimiento en el precio del alquiler", un dato que revela "escasez" de producto.