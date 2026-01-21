Aragón comienza a lucir sus atractivos en FITUR gracias a sus 236 metros cuadrados de pantallas LED

Manuel Blasco, Jorge Moncada y la directora general de Turismo de Aragón, María Jesús Gimeno, ante las pantallas del stand en Fitur. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El stand de Aragón en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha abierto sus puertas este miércoles en IFEMA con una apuesta tecnológica que convierte cada visita en una experiencia inmersiva de alto impacto que refuerza la marca turística de la comunidad.

"Hemos querido que la tecnología comparta el protagonismo con el turismo y la gastronomía aragonesa", ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, en la apertura de esta edición de la Feria Internacional, marcada por el luto oficial declarado tras el accidente de tren de Ademuz (Córdoba), que ha llevado a la comunidad a mantener una programación limitada a la actividad informativa del stand y a las emisiones audiovisuales hasta el próximo viernes, día en el que se celebrará el Día de Aragón.

El nuevo espacio expositivo de Aragón destaca, de hecho, por un mural de pantallas LED de 161 metros cuadrados (23 metros de largo por 7 de alto) y un suelo LED transitable de 75 metros cuadrados. En total, el stand luce 236 metros cuadrados de pantallas LED, en el que se proyectan de forma continuada vídeos de experiencias y de los principales atractivos de Aragón, que van acompañados por experiencias olfativas asociadas al vídeo que se emite en cada momento.

El titular de Turismo ha trasladado que "hemos querido unir la tecnología, los datos, las inversiones en general en tecnología, para que compartan el protagonismo con el turismo y la gastronomía aragonesa. Es por eso que hay una pantalla gigante, que tiene la característica de primar lo visual, lo moderno y tratar de trasladar las experiencias únicas que se pueden vivir en Aragón".

Manuel Blasco ha apuntado que Fitur es la feria turística por excelencia y, por tanto, "Aragón tiene que estar aquí con su protagonismo, empezando por el Pirineo con las montañas, los parques naturales, el turismo de nieve. Si vamos bajando, tenemos el patrimonio histórico de ciudades como Alquézar, como el propio Zaragoza, Sos del Rey Católico, Albarracín, Teruel, Matarraña y los pueblos más bonitos de España, y también hemos de sacar pecho de los productos agroalimentarios con denominación de origen y las estrellas Michelín".

El consejero ha argumentado que "Aragón ha dado un salto a la cálidad, apostamos por la calidad después de haber batido el récord de turistas histórico, más de 4 millones, que serán unos pocos más cuando hagamos balance de 2025. El stand y la apuesta de Aragón es mejorar la calidad y seguir aumentando las pernoctaciones con turismo extranjero, que deja más dinero, más economía y, por tanto es más interesante".

"Aragón ha querido transmitir una sensación de poderío de imagen, de sensaciones. Porque realmente no solamente nuestra apuesta es audiovisual, sino también sensitiva y olfativa, con aromas relacionados con las imágenes", ha dicho el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada.

Esta nueva edición de Fitur se enmarca en un contexto positivo del sector turístico en Aragón, con una tendencia al alza tanto de visitantes como de pernoctaciones. Según los datos acumulados entre enero y noviembre, el número total de viajeros ha crecido un 1,19% respecto al mismo periodo de 2024, una evolución moderada, aunque sostenida que, a falta del cierre definitivo del ejercicio, apunta a la posibilidad de volver a rebasar el récord de 4 millones de pasajeros alcanzado en el 2024. Destaca además que las pernoctaciones aumentan un 3,55%, a un ritmo superior al del número de viajeros.

Este dato refleja estancias medias más largas y un mayor aprovechamiento de la capacidad alojativa, lo que tiene un impacto directo en la rentabilidad del sector turístico y en el gasto en destino.

"Vamos a seguir en esa línea invirtiendo en promoción en Europa, en América Latina, Estados Unidos y Asia, por eso el Gobierno aragonés estuvo en 2024 en América Latina, en 2025 estuvimos en Japón y, ahora vamos a seguir trabajando el turismo europeo", ha declarado Blasco.

El consejero ha incidido en que "si un turista español deja poco menos de cien euros al día, un turista europeo se deja más de doscientos y un turista iberoamericano o japonés se deja más de cuatrocientos y, lo nos interesa es que vengan también a Aragón, que estén más tiempo y dejen más dinero".

Blasco ha puesto de manifiesto que este "es un sector que da empleo al 9 por ciento de los afiliados de la Seguridad Social y en Aragón supone un 6 por ciento del valor añadido bruto que tiene nuestra economía, y es sector que está extendido por todo el territorio. Pueblos de 30 habitantes reciben turistas por una estrella Michelin, Zaragoza por la Basílica del Pilar, pero en todas la comarcas aragonesas hay un establecimiento turístico que genera empleo y fija población".